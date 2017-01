Kaufoption mit Sperrvermerk

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Soll die Gemeinde das Gebäude Am Markt 11 - darin befinden sich die Ortsteilbibliothek und die Galerie Eggersdorf - kaufen und dafür 975 000 Euro im Haushalt 2017 einstellen?

Blick aus dem Rathaus: Um den Verwaltungssitz in Eggersdorf laut gewachsenem Bedarf zu erweitern, könnte die Gemeinde das Haus Am Markt 11 (angeschnitten links) kaufen. © Irina Voigt/MOZ

Über diese Frage hatten die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung zu entscheiden. Gleich drei Änderungsanträge waren im Vorfeld zu diesem Punkt eingebracht worden. CDU sowie FDP/PEBB hätten zumindest ein Belassen der Position mit Sperrvermerk gefordert, wenn eine Wirtschaftlichkeitsberechnung betreffs Bauzustand und Instandsetzungsmaßnahme angegangen werde. Eine solche forderte auch die SPD, die aber wie die Linke zunächst für eine Streichung im Haushalt war.

Auf Vermittlung von Gemeindevertreter-Vorsitzenden Rita Schmidt (SPD) gelang es, in einer längeren Beratungspause mit den Fraktionsspitzen einen gemeinsamen Vorschlag zu formulieren, dem sich am Ende bis auf eine Gegenstimme und eine Enthaltung eine übergroße Mehrheit anschließen konnte. Der Kompromiss sieht so aus, dass die Position, versehen mit Sperrvermerk, im Investitionsplan für das neue Jahr verbleibt.

Darüber hinaus wird der Bürgermeister beauftragt, den Gemeindevertretern bis 15. März alle bisherigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Eine konkretisierte Aufstellung, beispielsweise auch zu den bisher nicht bezifferten Folgekosten, soll dann bis Mitte Juli erarbeitet werden. Welche einzelnen Punkte den Gemeindevertretern dabei wichtig sind, soll in der Sitzung des Hauptausschusses zu Monatsende zusammengefasst werden.

Als Einziger dezidiert gegen die geänderte Vorlage sprach sich Ronny Kelm (SPD) aus. "Weil ich von der Grundüberzeugung gegen das Projekt bin", erklärte er betreffs der Pläne, das Gebäude nach einem Erwerb im Zuge einer notwendigen Erweiterung des Rathauses für Verwaltungszwecke umzubauen. Sich noch ein weiteres Gebäude mit entsprechenden Bewirtschaftskosten zu sichern, erachte er nicht für sinnvoll, die Verwaltung habe dringlichere Aufgaben.

Mit diesem generellen Kontra steht Kelm allerdings allein. Dessen ungeachtet, wie eine Abstimmung zu einem möglichen Erwerb der Immobilie im späteren Jahresverlauf ausgeht, gebe es für diese Variante, mehr Platz für die Verwaltung zu schaffen, nur jetzt das entsprechende Zeitfenster, wurde von Burkhard Herzog (Fraktion Verantwortung) betont: "Wir müssen uns also mit dieser Option befassen." Einige von Kelms Bedenken teilt zwar auch Andreas Lüders (FDP/PEBB). Der nun gefasste Beschluss mit seinen Arbeitsaufträgen sei aber "die logische Konsequenz".