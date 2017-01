artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Diavortrag zu Neuseeland ist am Montag im IPS in der Werkstraße 9 zu erleben. Der Eisenhüttenstädter Bernd Geller wird in seinem bebilderten Reisebericht über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und die touristischen Potenziale berichten. Besonders reizt Fotografen und Filmemacher immer wieder das besondere "neuseeländische Licht".