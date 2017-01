Etliche Hinweise für das Bau- und Ordnungsamt

artikel-ansicht/dg/0/

Schönerlinde (MOZ) Der Schönerlinder Ortsbeirat plädiert für schnelle Änderungen am Spielplatz vor der Feuerwehr und dem Gemeindehaus. Dies wurde jüngst bei einer Diskussion über die Schwerpunkte des Ortsteiles in diesem Jahr deutlich. Größter Kritikpunkt ist offenbar der Umstand, dass durch die Aufstellung eines offiziellen Spielplatz-Schildes sicherheitsrelevante Kriterien eingehalten werden müssen und ein Standard Einzug hält, der in Schönerlinde keine Akzeptanz findet. Dazu gehört ein Zaun, der von den Mitgliedern des Ortsbeirates lediglich als "Käfig" umschrieben wurde. "Wir haben in den Protokollen mit der Gemeinde mehrfach einen Zaun in L-Form gefordert, der würde zur Sicherheit völlig ausreichen. Bekommen haben wir ohne Absprache diesen Käfig, der bestimmt teurer war als die Spielgeräte", kritisierte Ortsvorsteher Frank Liste (SPD) in der Sitzung. Ebenfalls nicht zur Zufriedenheit der Einwohner verlief das Aufstellen von Spielgeräten. Diese wurden, so die Kritik, direkt unter Bäumen mit tiefhängenden Ästen positioniert. "Erst unsere Einwohner haben diese Äste gekürzt, um Verletzungen bei den spielenden Kindern zu vermeiden."

Positiv anerkannt wurde immerhin die Nutzung des Spielplatzes durch die Kinder des Ortes. Zwar seien die Spielgeräte nicht neu, sondern von anderen Wandlitzer Spielplätzen nach Schönerlinde umgesetzt worden, doch die Kinder stören sich nicht an diesem Umstand, wurde eingeschätzt.

Schwerpunkt im Ort bleibt laut Frank Liste die Gestaltung von Dorfanger und Kirchenvorplatz. In diesem Zusammenhang wurde auch über die Gestaltung der Eisdiele diskutiert, die von Bürgermeisterin Jana Radant ins Spiel gebracht worden war. "Unsere Schwerpunkte liegen woanders", versicherten sich die Mitglieder im Ortsbeirat vorsorglich.

In der weitere Debatte befasste sich der Ortsbeirat mit der Wandlitzer Flächennutzungsplanung für Schönerlinde. So kam erneut die Forderung auf, die zwischen Schönerlinde und Schönwalde gelegene, so genannte ehemalige Pflegeheim-siedlung als Innenbereich der Gemeinde aufzunehmen. Bislang gilt dieses Areal als Außenbereich, bebaubar nach Paragraf 35 Baugesetzbuch, was schlussendlich gravierene Beeinträchtigungen beim Baurecht nach sich zieht.

Kritisiert wurde weiter die Darstellung von Flächen östlich der Berliner Allee. Dort sei nämlich quasi in dritter Reihe hinter dem Wohnhaus und einer Scheune ein weiteres Wohnhaus entstanden. "Dort wird ein neue Reihe eröffnet, aber das ist doch durch die Flächennutzungsplanung gar nicht vorgesehen", wunderte sich Ortsvorsteher Frank Liste. Er fordert daher, "die Nutzung der Flächen muss wie im Flächennutzungsplan dargestellt erfolgen. Alles andere wären Schwarzbauten."

Ein weiterer Umstand sorgte für Debatten: Im genannten Bereich sind die Flächen hinter den Wohnhäusern als landwirtschaftliche Flächen gekennzeichnet. Tatsächlich aber würden diese gewerblich genutzt. So gebe es in diesem Bereich Lagerplätze für Rüstungen und auch das eine oder andere Autowrack stehe dort in der Landschaft herum. "Das ist doch ein Fall für die Gemeindeverwaltung", merkte Liste an und nahm dies für das Bau- und Ordnungsamt ins Protokoll auf.