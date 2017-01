Freie Kita-Plätze auf dem Lande

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547421/

Eberswalde muss laut Fünf-Jahres-Plan (2017-22) des Landkreises Barnim gewissermaßen anbauen, die Kapazität aufstocken. Und wie sieht es im ländlichen Raum, auf den Dörfern im Oberbarnim aus? Wo eine Kita bereits neu im Bau ist (Britz) und für eine weitere (Brodowin) der erste Spatenstich gewissermaßen kurz bevorsteht.

Allerdings: Die amtsfreien Gemeinden bzw. Ämter des Oberbarnim sind von der Bevölkerungsschrumpfung und -alterung stärker und schneller betroffen als die Kreisstadt selbst, heißt es in der Studie zu den Grundlagen. Was sich in der konkreten Kita-Planung widerspiegelt.

In der Gemeinde Schorfheide werden aktuell (Stand 1. Dezember 2015) in den sechs Kitas und in dem Hort, allesamt in freier Trägerschaft, 683 Kinder betreut (bei 735 Plätzen). Damit waren die Einrichtungen zu knapp 93 Prozent ausgelastet. Drei Tagespflegestellen mit 15 Plätzen komplettieren das Angebot zwischen Finowfurt und Groß Schönebeck. Für 2022 prognostiziert der Landkreis einen "rückläufigen Bedarf" an Kita-Plätzen: 337 Kita- und 270 Hortplätze (incl. Reserve). Gemessen an der aktuellen Kapazität ergäbe sich eine Auslastung von 82 Prozent. Für eine "notwendige Mindestauslastung von 85 Prozent" wären 629 Kinder erforderlich.

Weshalb der Kreis zum Fazit kommt: "Bis zum Jahr 2022 wird eine Anpassung der Kapazität an den realen Bedarf erwartet." Im Klartext: Abbau von Kapazitäten. Die Reaktion der Gemeinde bleibt abzuwarten. Im Zusammenhang mit der Planung zu den Grundschulen hatte Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht bereits darauf hingewiesen, dass die Prognosen zur Einwohnerentwicklung längst nicht so düster seien, und sich kämpferisch gegeben.

In relativer Sicherheit kann sich offenbar trotz zum Teil dramatischer Verluste in den Altersgruppen null bis drei und drei bis sechs Jahre das Amt Joachimsthal wiegen. 298 Kinder besuchen derzeit die fünf Kitas (vier kommunale, eine kirchliche), die eine Kapazität von 360 Plätzen haben (Auslastung 82 Prozent). Für 2022 sagt der Kreis (mit "Puffer") 181 Kita- und 131 Hortkinder vorher, was einer Auslastung von gut 86 Prozent entspräche. Trotzdem auch hier das Resümee: Anpassung an den realen Bedarf.

Ähnlich die Situation und die Vorhersage für das Amt Britz-Chorin-Oderberg. Ein Dutzend Einrichtungen prägen die Landschaft zwischen Britz und Lunow - mit einer großen Trägervielfalt. Von den 572 Plätzen sind 508 belegt (88 Prozent). Für 2022 rechnet der Kreis im Krippen-/Kindergartenbereich mit sinkenden Zahlen, für den Hortbereich sei der Bedarf konstant. Benötigt werden laut Konzeption, mit Reserve, 270 Kita- und 242 Hortplätze (Auslastung knapp 90 Prozent). Bei der Ermittlung des künftigen Platzbedarfs und der Auslastung hat der Kreis aktuelle Ausnahmegenehmigungen, mit denen einige Kitas arbeiten, nicht berücksichtigt. Auch die Tagespflege blieb bei dieser Betrachtung außen vor.

Es folgt für Britz-Chorin-Oderberg ebenfalls die Empfehlung: Anpassung an den realen Bedarf. Trotz freier Kapazitäten im Amt Britz-Chorin-Oderberg insgesamt - in zwei Kommunen stehen die Zeichen auf Wachstum beziehungsweise Modernisierung. Britz hat bereits 2016 mit dem Neubau einer Kita begonnen. Unter Erhalt der bisherigen 85 Plätze. Das neue Domizil mit innovativer Heizung soll das als marode geltende "Zwergenschloss" ablösen.

Das Ökodorf Brodowin (Gemeinde Chorin) sitzt mit seinem Projekt faktisch in den Startlöchern. Baugenehmigung und Fördermittelbescheid liegen vor. Die Ausschreibung zum Abriss der alten Scheune, die für den Neubau weichen muss, läuft. Das Bauamt geht davon aus, dass Ende Februar, Anfang März die Bagger anrollen. Für den eigentlichen Neubau werden derzeit die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet, hießt es aus dem Rathaus. - Mit der Übergabe des Plan-Entwurfs an die Kommunen ist die Diskussion in den Städten und Gemeinden eröffnet.

Gemeinderat Chorin: heute, 19 Uhr, Gemeindehaus Sandkrug