Schlüsselsuche vor dem Toilettengang

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547422/

So erging es auch einer MOZ-Leserin, die eiligst die Toiletten im 2. Geschoss aufsuchen wollte, die auch auf den Einkaufsetagen ausgeschildert sind. Doch zu ihrem großen Erstaunen waren die Türen zu den WC verschlossen. Stattdessen informierte ein Zettel darüber, dass es keine öffentlichen Toiletten seien. Den Schlüssel könne man sich in den Arztpraxen abholen. Doch die hatten am Mittwochnachmittag keine Sprechstunden mehr. Die Not war groß. "Hier kommen doch auch viele ältere Menschen her, die mit dem Bus aus den Dörfern nach Angermünde fahren und oft lange unterwegs sind. Da ist eine öffentliche Toilette, die auch tatsächlich offen ist, einfach ein Muss", macht die Leserin am MOZ-Telefon ihren Ärger Luft.

Wir machten den Test vor Ort. Tatsächlich weist ein Zettel an den WC-Türen darauf hin, dass man sich den Schlüssel in den Arztpraxen aber inzwischen auch in den Geschäften holen könne. Die Praxen sind Mittwoch ab mittags in der Regel geschlossen. Die verfügen im Übrigen selbst über Toiletten für ihre Patienten. In den Läden der ersten Etage erfahren wir freundlich, dass der Toilettenschlüssel in der Apotheke erhältlich sei. Und die hat zu den Öffnungszeiten des Centers auch immer geöffnet. Umständlich ist nur, dass der bedürftige Besucher, der von dieser Schlüsselpraxis nichts weiß, sich erst durch das Haus, über zwei Etagen suchen und fragen muss, wo denn nun der Toilettenschlüssel erhältlich sei. Mal davon abgesehen, dass es auch nicht jedem angenehm ist, in aller Öffentlichkeit nach einem Kloschlüssel zu fragen. Die Schlüsselpraxis sei jedoch nach den Umbaumaßnahmen des Angerzentrums eine Konsequenz aus Verschmutzungen und Zerstörungen der Toiletten, zu denen es früher immer wieder gekommen sei. Es gibt bisher noch keine gesetzliche Vorschrift, dass Einkaufsmärkte auch öffentliche Toiletten vorhalten müssen. Im Rewe-Center in der Prenzlauer Straße wird es seit geraumer Zeit ebenso gehalten, die Toiletten verschlossen zu halten und die Schlüssel für den Bedarfsfall im benachbarten Geschäft zu deponieren. Eine Alternative, so die Leserin, wären Münzautomaten an den WC.