Aufreger Spielplatz Niederfinow

Niederfinow (MOZ) Seit mehreren Jahren setzt sich eine Bürgerinitiative in Niederfinow für einen Kinderspielplatz als Teil eines Generationenplatzes am Finowkanal ein. Diese Idee wurde zu einem Zeitpunkt geboren, als es um die Bewirtschaftung des Parkplatzes am Schiffshebewerk durch die Gemeinde Niederfinow ging. Im Jahr 2013 hatte die Gemeindevertretung eine Absichtserklärung beschlossen, den Spielplatz an der Lieper Schleuse zu errichten. Seither wartet die Initiative, dass es vorangeht und wurde in der vergangenen Gemeindevertretersitzung - zumindest hinsichtlich der Lage - enttäuscht.

Gerade erst in Amt und Würden hatte Günther Gollner als neugekürter Bürgermeister während der vergangenen Gemeindevertretersitzung sogleich einige Baustellen zu bearbeiten: Die jungen Mütter, die sich bereits 2013 für das Projekt starkgemacht hatten, prangerten während der Einwohnerfragestunde an, dass diese Idee bislang nicht angegangen worden sei. Sie ist aber nicht nur nicht angegangen worden, sie ist sogar vom Tisch, zumindest an diesem Standort, wie Günther Gollner mitteilte. Der Grund: zu gefährlich. Das angedachte Grundstück befinde sich an einer vielbefahrenen Straße und in Wassernähe. Mit einem attraktiven Spielplatz ziehe man Eltern und ihre Kinder aus der gesamten Umgebung, gab Gollner zu bedenken. Es bestehe aus seiner Sicht die Gefahr, dass eines der Kinder ins Wasser stürze oder auf die Straße gelange. "Wenn etwas passiert, ist die Gemeinde schuld, dort überhaupt investiert zu haben", so Gollner.

Sein Stellvertreter Hans-Jörg Rafalski pflichtete ihm bei: "Die Traktorfahrer, die dort vorbeifahren, denen müsste man eigentlich den Führerschein entziehen", sagte er. Nach seinen Beobachtungen würden sich die Fahrer nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Kinder dort spielen zu lassen - für Rafalski undenkbar. Eine junge Mutter aus dem Publikum hält dieses Argument für "fadenscheinig". "Dann doch lieber mit den Fahrern reden", gab sie zurück und empörte sich weiter: "Es wird einem vorgegaukelt, man könne transparent mitgestalten." Über ein paar Spielgeräte könne man an dieser Stelle nachdenken, so Gollner, der eigentliche Spielplatz solle aber woanders entstehen.

Und zu einem alternativen Standort gebe es durchaus Überlegungen: Im Rahmen des Rundwanderweges, der auch durch Niederfinow führen soll, könnte man auf Höhe der Dorfkirche einen Platz für Kinder anlegen, schlug Gollner vor. "Kurz hinter dem Friedhof könnten ein Pavillon und der Spielplatz entstehen", befand er. Der Standort hätte auch Vorteile bei der Finanzierung, da man für den Rundwanderweg Fördergelder einplanen könne. Ansonsten solle der Spielplatz aus den Überschüssen der Parkplatzbewirtschaftung finanziert werden. Es handele sich dabei bislang ausschließlich um Ideen, stellte Gollner klar.