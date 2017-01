Komödie zu brisantem Thema

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Im Rahmen der Reihe "Brandenburger Filmgespräch" hatte der Verein Haus Lichtblick am Dienstag ins Letschiner Kino geladen. Zur Vorführung von "Willkommen bei den Hartmanns" war der Saal übervoll; zum anschließenden Filmgespräch allerdings blieben nur wenige.

Gut unterhalten: Die Stühle im Letschiner Haus Lichtblick reichten am Dienstag kaum aus. Zahlreiche Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften und der Clearingstelle waren extra eingeladen worden © MOZ/Ulf Grieger

Mehr als drei Millionen Kinozuschauer haben den im November gestarteten Film von Simon Verhoeven, dem Sohn der Schauspielerin Senta Berger, bereits gesehen. In Letschin waren es am Dienstag immerhin 120. Es geht in der Komödie um eine gutbürgerliche Münchner Familie mit ihren sattsam bekannten Alltagsproblemchen. Er (Heiner Lauterbach) ist Oberarzt und repariert Kniegelenke. Sie (Senta Berger) ist pensionierte Schulleiterin und gibt sich aus Frust allabendlich die Kante. Er kommt mit dem Älterwerden nicht zurecht und sucht Abwechslung bei den von einem befreundeten Schönheits-chirurgen (Uwe Ochsenknecht) aufgepumpten und begradigten, jungen Frauen.

Da kommt ihr bei der Abgabe von Designerklamotten im Flüchtlingsheim die Idee, einen Flüchtling aufzunehmen. Bei aller Situationskomik bleibt der Fokus auf dem deutschen Milieu. Die dabei mitspielenden Flüchtlinge, insbesondere der in den Keller des schlossähnlichen Hauses einquartierte Nigerianer (Eric Kabongo), geben für die Pointen lediglich die Anlässe.

Um diese vornehmlich deutsche Situation ging es Regisseur Simon Verhoeven auch: "Ich denke, gerade in diesen Zeiten der allgemeinen deutschen Verwirrung und Anspannung ist es sehr wichtig, dass wir alle unseren Humor nicht verlieren und immer wieder über uns selbst schmunzeln können. In erster Linie wird der Film also eine große Komödie mit turbulenten Geschichten und echten, liebenswerten Figuren", wird er von der Produktionsfirma des Film zitiert. Und damit war auch ein leichter Umgang mit dem eigentlich brisanten Thema Programm.

Verhoeven kennt seine Pappenheimer, die ihre Sinnsuche damit befriedigen, sich mit einem Flüchtling wieder moralisch aufzuwerten. Das wird sehr unterhaltsam erzählt. Mitunter bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Etwa, wenn die Hartmanns "ihren Superflüchtling" casten, weil es auch "Schafe unter den Schwarzen gibt". Auch der Aufschrei "Nicht mit unseren Bio-Eiern!" sorgt für Gelächter, als bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit "besorgten Nachbarn" und Neonazis Wurfmunition benötigt wird.

Aber worüber will man dann noch reden? Schließlich bleibt der Film mit seiner Gesellschaftskritik bei einer sozialen Oberschicht stehen, die im Oderland nicht allzu stark ist: Privatärzte, Villenbesitzer und Rechtsänwälte, deren Existenz nie gefährdet ist und die es eigentlich nicht nötig hätten, einen Gast, den sie aufgenommen haben, im Keller einzuquartieren. Der Großteil der Zuschauer, die auch aus Gemeinschaftsunterkünften und der Clearingstelle gekommen waren, verließen nach dem Abspann das Kino. Sie bekannten, sich gut unterhalten zu haben. Redebedarf wurde aber nicht geweckt.

Martin Wiese entschuldigte sich als Gastgeber denn auch ein wenig für die Auswahl des Streifens, den er zunächst sogar für eine pure Leinwand-Klamotte gehalten hatte. "Ich habe den Film aber unterschätzt", erklärte er nach der Vorstellung. In den bisherigen Veranstaltungen der seit 2012 laufenden Reihe sei es gelungen, Mitglieder des Drehstabes oder Schauspieler einzuladen. "Dann kann man hinterher noch über die Episoden reden, über Besonderheiten beim Dreh und vieles mehr. Leider war das bei diesem Film auch aufgrund der großen Bekanntheit der Stars nicht möglich", bedauerte er.

Katharina Riedel vom Filmverband Brandenburg informierte zunächst über den Bezug der Filmemacher zur Region. So hatte Michael Verhoeven 1992 das Kino Toni am Berliner Antonplatz gekauft, in dem zur Berlinale 2008 auch einer der letzten Teile der Golzow-Dokumentation gezeigt worden war.

Riedel schwärmte regelrecht von der Komödie "Willkommen bei den Hartmanns". Sie verglich sie mit der 1942 von Ernst Lubitsch gedrehten Komödie "Sein oder Nichtsein", der aufgrund seiner witzigen Auseinandersetzung mit den Nazis vor dem Hintergrund von Weltkrieg und Holocaust auf ein ebenfalls geteiltes Echo gestoßen war. Natürlich seien die Figuren überzogen dargestellt. Aber vieles von dem habe der eine oder andere doch selbst schon erfahren. Als weiteren Spielfilm, der sich etwas ernsthafter mit der Thematik auseinandersetzt, empfahl Riedel den ebenfalls im vorigen Herbst gestarteten Film "Ostfriesisch für Anfänger" mit Dieter Hallervorden in der Hauptrolle.