Stella gewinnt den Vorlesewettbewerb

Neutrebbin/Wriezen (MOZ) "Lest so natürlich wie möglich und bringt uns die Helden eurer Lieblingsbücher mit eurer Stimme näher." Mit diesem Rat eröffnete der Strausberger Buchhändler Falko Micklich am Mittwoch in der Seelower Stadtbibliothek den Regionalausscheid im Vorlesewettbewerb der 6. Klassen.

Die Sieger aus 13 Grundschulen in den Altkreisen Seelow und Bad Freienwalde hatten sich dafür qualifiziert. Im ersten Durchgang stellten die Teilnehmer jeweils kurz ihr Lieblingsbuch vor und lasen eine Passage daraus vor. Dann gings an einen unbekannten Text. Micklich hatte dafür das Buch "Knietzsche und das Hosentaschen-Orakel" von Anja von Kampen ausgewählt. Das Buch bekamen die Teilnehmer am Ende geschenkt. Die Jury, der neben dem Buchhändler die Lebuser Bibliotheksleiterin Christine Borngräber sowie die Deutschlehrerinnen Doreen Schwander und Hella Eltz angehörten, entschied am Ende: Regionalsiegerin ist Stella Merkel von der Neutrebbiner Oderland-Grundschule. Zweite wurde Adele Lotta Berndt von der Wriezener Allende-Schule. Die weiteren Platzierungen wurden nicht bekannt gegeben. "Lediglich die Siegerin hat sich für den Landeswettbewerb Brandenburg-Ost qualifiziert, der am 1. April in Strausberg stattfindet", informierte Falko Micklich nach der Entscheidung am Mittwochabend. Zuvor hat Stella am 25. März die Möglichkeit, zur Leipziger Buchmesse zu reisen.