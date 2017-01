Die Verwaltung belebt den Arbeitsmarkt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Arbeitsmarkt im Landkreis Oder-Spree hat sich im vergangenen Jahr unterschiedlich entwickelt. So wurden im Osten mehr offene Stellen angeboten als in den berlinnahen Regionen. Haupttreiber ist die Verwaltung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547428/

Ein eherner Grundsatz der Arbeitsmarktpolitik in Ostbrandenburg scheint im vergangenen Jahr im Landkreis Oder-Spree außer Kraft gesetzt worden zu sein. So heißt es immer wieder, dass im berlinnahen Raum die Arbeitslosigkeit geringer ist und auch mehr offene Stellen angeboten werden. Gleichsam mustergültig wird dies im Landkreis Märkische-Oderland umgesetzt. Im Bereich der Geschäftsstelle Strausberg lag die Arbeitslosenquote im Dezember des vergangenen Jahres bei 4,9 Prozent, bewegt sich langsam in Richtung Vollbeschäftigung. Im Bereich der Geschäftsstelle Seelow - also im berlinfernen Raum - ist die Arbeitslosenquote dagegen mehr als doppelt so hoch, nämlich 11,8 Prozent.

Die Unterschiede sind im Landkreis Oder-Spree nicht so deutlich, fallen aber auf, da sie in den vergangenen Jahren umgekehrt waren. Im Bereich der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt, zu der die umliegenden Ämter aber auch Beeskow gehören, lag die Arbeitslosenquote im Dezember bei 7,3 Prozent, 0,5 Prozent niedriger als im Bereich Fürstenwalde, zu dem die berlinnahen Gemeinden Erkner, Woltersdorf und Schöneiche gehören.

Noch deutlicher wird der Unterschied, wenn man die Zahl der offenen Stellen zugrunde legt, die in den vergangenen zwölf Monaten in den beiden Geschäftsstellenbereichen gemeldet wurden. In Eisenhüttenstadt waren es 1904, ein deutliches Plus im Vergleich zu 2015 von 358. Der Fürstenwalder Bereich hat dagegen ein Minus zu verzeichnen, insgesamt wurden 1654 freie Jobs gemeldet, 181 weniger als 2015. Brummt die Wirtschaft im Osten und schwächelt der Westen? Waren im Osten Neuansiedlungen zu verzeichnen, im Westen nicht?

Diethard Mix, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit in Oder-Spree, hat darauf eine auf den ersten Blick erstaunliche Antwort. Haupttreiber im Geschäftsstellenbereich Eisenhüttenstadt war der Bereich, zu dem die öffentliche Verwaltung gehört, sagt er. Mehr als 400 freie Stellen wurden aus diesem Bereich gemeldet, früher waren es um die 146. Auch diese Aussage überrascht auf den ersten Blick, ist Eisenhüttenstadt nicht unbedingt vordringlich als Verwaltungsstandort bekannt, vielmehr ist die Stadtverwaltung bestrebt, weiter Personal abzubauen. Diethard Mix verweist allerdings auf die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Eisenhüttenstadt auf dem Gelände in der Poststraße. Dort wurde ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge und Asylbewerber eingerichtet, allein das hat auf einen Schlag 271 neue Jobs gebracht, die bei der Agentur für Arbeit gemeldet wurden.

Um den Ansprüchen gerecht zu werden, musste die Arbeitsagentur weit über die Region hinaus nach Bewerbern suchen, sogar in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ein großer Teil Bewerber konnte schließlich vermittelt werden.

Ein weiterer Bereich, in dem es eine größere Nachfrage gibt, sind Erzieher. Nach dem geänderten Betreuungsschlüssel, müssen Kitas mehr Erzieher vorhalten.

Natürlich spielt auch der demographische Wandel eine Rolle.So ist die Zahl aller zivil Beschäftigten mit Selbstständigen innerhalb von zehn Jahren von knapp 48000 im Bereich der Geschäftsstelle auf 42577 gesunken. Hätte sich allerdings an den Zahlen der Arbeitslosen nichts verändert, wäre die Quote gestiegen.

Eine der Hauptaufgaben für die Agentur ist, die nach wie vor große Zahl von Langzeitarbeitslosen wieder in Arbeit zu bringen. "Wir können wir dieses Potenzial aktivieren?", fragt Diethard Mix. Er versichert, dass auch in diesem Jahr ausreichend finanzielle Mittel für Qualifizierung und Weiterbildung zur Verfügung stehen.

Speziell in der Stadt Eisenhüttenstadt ist im vergangenen Jahr die Zahl der Arbeitslosen von 1593 auf 1421 gesunken. Wobei im März sogar zunächst saisonal bedingt ein Anstieg zu verzeichnen war. Auch die Eisenhüttenstädter Zahlen zeigen, dass die Beobachtung von Diethard Mix zu den Langzeitarbeitslosen für die Stahlstadt gilt. Von den 1593 Arbeitslosen bezogen 1279 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, also Hartz IV, werden vom Job-Center des Landkreises betreut. Ihre Zahl fiel im Laufe des Jahres auf 1140. In Neuzelle waren Endes des Jahres 2016 109 Arbeitslose gemeldet, 15 weniger als im Januar 2016.