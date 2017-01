GrundschuleGrünheide braucht mehr Rräume

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Nach der Rekordzahl von 65 Erstklässlern in 2016, deutet sich 2017 eine noch höhere Zahl für die Grünheider Grundschule an. Langsam wird der Platz eng. Ein Fachraum wurde bereits zum Klassenzimmer umfunktioniert. Ob die Musikschule Räume abtreten muss, wurde im Sozialausschuss diskutiert.

Die Sitzung begann am Dienstagabend mit einem musikalischen Streifzug durch den Altbau der Schule. Susanne Ringmayer, Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule Klanghaus, öffnete ihre Übungsräume. Klavier, Gesang, Schlagzeug und Gitarren erklangen. Auch Fabian Freise, der vor wenigen Tagen mit Judy Fraaß (Saxophon), Leonard Dreeszen (Gitarre/Bass) und Tim Jadwizak als Band gerade beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" einen ersten Preis erspielte, gab eine kleine Kostprobe seines Könnens.

Zwei große und drei kleine Räume nutzt die Musikschule, die 2017 zehnjähriges Bestehen feiert, insgesamt. Schlagzeuge, Trommeln, andere Instrumente und elektronische Geräte stehen in den Zimmern. 120 Schüler werden unterrichtet, davon kommen 97 aus Grünheide. 97 der Schüler sind Kinder und Jugendliche - und von diesen kommen sogar 93 aus dem Gemeindegebiet, nannte Sozialamtsleiter Bernd Schlüter Zahlen.

"Schnell mal umräumen können wir vergessen", stellte Ausschussvorsitzende Pamela Eichmann nach dem Rundgang fest. In einer vorangegangen Sitzung war darüber nachgedacht worden, ob die Grundschule die Räume der Musikschule am Vormittag nutzen könnte, um ihr Platzproblem zu lösen. "Das ist aus versicherungstechnischen Gründen ein Problem, wenn in den Räumen die Musikinstrumente stehen", sagte Kämmerin Kerstin Lang.

"Kleine Räume helfen uns nicht", stellte Sabine Wilde-Balzer, die Leiterin der Grundschule fest. Auch sie legte aktuelle Zahlen vor. "Wir haben unsere Kapazitäten mit sechs Lerngruppen so weit ausgenutzt, dass wir einen Fachraum als Klassenraum umgenutzt haben", erinnerte sie. Zudem gebe es fürs neue Schuljahr 101 Anmeldungen von Erstklässlern - abzüglich acht Rückstellungen und acht Kindern, die auf die Montessori-Grundschule nach Hangelsberg gehen sollen, blieben 85 Erstklässler. Sie sollen erneut auf sechs Lerngruppen aufgeteilt werden. Zudem muss die Grundschule wieder drei dritte Klassen aufmachen und erstmals drei vierte. Noch 2017 wird ein Raum fehlen. "Wir überlegen, den Willkommensraum für unsere Integrationskinder und das Hausaufgabenzimmer zusammenzulegen", nannte Sabine Wilde-Balzer eine Idee, um ein weiteres Klassenzimmer zu finden. "Brauchen wir einen Anbau?", fragte Katja Schramma. "Was ist mit einer Container-Lösung?", erkundigte sich Anke Kranhold. "Wir gucken halbjährig die Zuzüge an und denken in alle Richtungen", versicherte Kerstin Lang. "Mauern kann man einreißen", lenkte Schul-Elternsprecher Rudolf Mann die Überlegungen noch einmal auf die Räume der Musikschule, die sich auch zu größeren Zimmern zusammenlegen ließen.

"Wollen wir den Kooperationsvertrag mit der Musikschule anfassen?", erkundigte sich Pamela Eichmann schließlich bei den Ausschussmitgliedern. Dies wurde einstimmig abgelehnt.

Dafür präsentierte Bernd Schlüter beim Tagesordnungspunkt "Haushalt 2017" noch eine Idee, um den Druck von der Grundschule zu nehmen. Angedacht ist, das Schulgeld der privaten Montessori-Grundschule Hangelsberg mit 50 Euro je Monat und Grünheider Kind zu unterstützen - und damit einen Anreiz für die Wahl dieser Schule zu schaffen. Mit diesem Vorschlag will sich der Ausschuss in seiner nächsten Sitzung beschäftigen. Die Entscheidung darüber muss aber die Gemeindevertretung treffen.