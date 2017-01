Dichterpfarrer wirbt für Werneuchen

artikel-ansicht/dg/0/

"Sandpoet" nannte ihn einst Goethe, für die Werneuchener könnte Friedrich Wilhelm August Schmidt aber so etwa wie eine "Identifikationsfigur" werden. Seit Juli vergangenen Jahres gibt es das kleine Zimmer im Gebäude des "Adlersaals", in dem an den Dichterpfarrer erinnert wird. Irgendwann soll daraus das Dokumentationszentrum zum Leben, Wirken und Werk des Werneucheners werden.

"In diesem Jahr wollen wir dort einen Schritt weiterkommen", sagt Bürgermeister Burkhard Horn. Im zuständigen Ausschuss für Wirtschaft und Soziales wurde bereits über eine Vorlage diskutiert - die Mitgliedschaft im Museumsverband des Landes Brandenburg. "Wir versprechen uns davon wertvolle Kontakte zu anderen Einrichtungen", so der Verwaltungsleiter. Auch die Mitarbeit in bestehenden Netzwerken könnte sich als vorteilhaft erweisen. "Auf jeden Fall wird das Schmidt-Zimmer bekannter und es ergeben sich möglicherweise finanzielle Fördermöglichkeiten", betont Horn.

Der Bürgermeister denkt ferner an einen Forschungsauftrag für Studenten, in dem einzelne Aspekte des Schmidt´schen Lebens untersucht werden können.Entsprechende Gespräche führe Kurator Thomas Raveaux bereits mit der Viadrina-Universität in Frankfurt (Oder). Noch ist das Schmidt-Zimmer nicht regelmäßig für die Öffentlichkeit geöffnet. Kleinere Gruppen können sich für einen Besuch aber im Rathaus anmelden.

Auch ein möglicher Zusammenschluss im Zuge der Kreisgebietsreform - Partner könnten die Stadt Altlandsberg oder das Amt Falkenberg-Höhe sein - muss in diesem Jahr auf kommunalpolitischer Ebene diskutiert werden. "Für die Werneuchener ist das derzeit noch kein Thema", so der Bürgermeister. Viele hätten wohl wahrgenommen, dass eine Kreisgebietsreform komme, die Auswirkungen seien den Einwohnern aber kaum bewusst - oder egal.

Der Linken-Politiker plädiert dafür, den "Prozess selbst zu gestalten". Wenn man die Reform schon nicht verhindern könne, sollte man sich den Partner aussuchen, so Horn. Der Rathauschef geht zudem davon aus, dass die neue Verwaltung zum 1. Januar 2020 arbeitsfähig ist.

Den Zusammenhalt der früher selbstständigen Gemeinden in der neuen Stadt Werneuchen bezeichnet der Bürgermeister als gut. Es gebe durchaus ein solidarisches Miteinander der einzelnen Ortsteile und eine Vertrauensbasis. Als Beispiel nennt Horn die finanzielle Umlage von zwei Prozent für die Feuerwehr. "Die haben wir nach der Gemeindegebietsreform von 2003 beibehalten". Auch die Verträge, die im Zuge des Zusammenschlusses abgeschlossen wurden, habe man ernst genommen", betont Horn. Man habe sich nicht als "Zwangseingemeinder, sondern als Partner" verhalten. Das Jahr 2017 markiert dabei gewissermaßen einen Endpunkt: Mit der Sanierung und dem Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses in Schönfeld wird der letzte aus der Gemeindegebietsreform resultierende Vertrag erfüllt.

Was runde Zahlen anbetrifft, steht 2017 der Ortsteil Willmersdorf im Mittelpunkt. Dort wird nämlich das 700-jährige Bestehen des Dorfes gefeiert. Die Vorbereitungen laufen unter der Leitung des Ortsbeirates bereits auf Hochtouren, am zweiten August-Wochenende ist ein großes Fest geplant.

Etwa 1,5 Millionen Euro wird die Kommune in den kommenden zwölf Monaten investieren.So erhält die Grundschule im Rosenpark weitere Klassenräume, der Bau der Goethestraße wird in Angriff genommen und die Arbeiten an der Marxstraße werden beendet. Bei der Sanierung der Verkehrswege zeichnet sich zudem ein Paradigmenwechsel ab. Bisher kamen die Vorschläge vor allem aus der Verwaltung. "Ich habe aber den Eindruck, dass der kommunale Straßenbau stärker in den Fokus der Stadtverordneten rückt", so Horn.