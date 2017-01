Umbau trotz Leerstand

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Weiter stark rückläufig ist die Zahl der Asylbewerber, die dem Landkreis zugewiesen werden. In diesem Jahr rechnet das Sozialamt mit weniger als 500 neuen Flüchtlingen. Damit steigt der Leerstand in den Heimen. Ein Haus in Angermünde soll schließen.

Seit Januar 2015 kamen 2301 Asylbewerber in die Uckermark. Nach dem großen Ansturm ging die Zahl aufgrund internationaler Vereinbarungen und veränderter Flüchtlingsrouten spürbar zurück. Im vergangenen Jahr waren es noch 761 Menschen aus den verschiedensten Ländern, die hier Aufnahme fanden. In diesem Jahr liegen die Prognosen des Landes bei nur noch 500 Zuwanderern. Sozialdezernent Frank Fillbrunn schätzt, dass sogar dieser Wert nicht mehr erreicht wird.

Die Folge: Steigender Leerstand in den eiligst hergerichteten Asylbewerberheimen des Landkreises. Momentan sind fast ein Drittel aller Betten leer. Trotzdem verursacht die Bewirtschaftung hohe Kosten. So lässt der Landkreis die frühere Förderschule in Angermünde für mehr als 800 000 Euro umbauen, obwohl niemand weiß, ob das Objekt überhaupt noch als Asylbewerberheim gebraucht wird. Entsprechend des Kreiskonzeptes bleibt in allen Städten jeweils nur eine größere Gemeinschaftsunterkunft bestehen. In Angermünde wird die vom Bildungswerk im früheren Wehrkreiskommando am Bahnhof betrieben. Welches der beiden Objekte dauerhaft Bestand hat, ist bis heute nicht entschieden. "Wir sind noch in Abwägung", so Landrat Dietmar Schulze.

Bleibt der Kreis bei seiner eigenen Immobilie in der Förderschule, würde das Bildungswerk auch hier als Betreiber zur Verfügung stehen. Abhängig wäre das von den Vertragsbedingungen, so heißt es aus dem Hause.

Allerdings drückt den Kreis das Geldproblem. Nach Auskunft vom Landrat beträgt das Negativ-Saldo der Uckermark inzwischen 8,5 Millionen Euro. Es resultiert aus Differenzen bei der Zahlung der Investitionspauschale. Die bekommt der Kreis vom Land für die Herrichtung von Aufnahmeplätzen. Die Pauschale ist seit 1995 unverändert, so Dietmar Schulze. Man liege daher im Streit mit dem Land.

Der Ausländeranteil in der gesamten Uckermark ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Eine aktuelle Statistik weist 5251 Menschen aus insgesamt 98 Staaten aus. Aus diesem Grund soll es nun den zweiten Anlauf für einen hauptamtlichen Ausländerbeauftragten geben. Der Landrat hat sich nach einer öffentlichen Ausschreibung aus allen Bewerbungen für einen Kandidaten entschieden, will den Namen aber noch nicht nennen. Nur so viel: Es wird ein Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung sein.

Ausgebaut werden muss der Migrationsfachdienst in der Uckermark. Seit Monaten schon beklagen ehrenamtliche Helfer solche zentralen Anlaufpunkte zur besseren Orientierung und Unterstützung von Asylbewerbern und Zuwanderern. Vorgesehen sind zusätzliche hauptamtliche Stellen, die in den Städten Angermünde, Schwedt, Prenzlau, Templin/Lychen regelmäßige Sprechstunden anbieten.

Weil es aufgrund von Sprachbarrieren und fehlenden Berufsabschlüssen äußerst schwierig ist, den Asylbewerbern auf absehbare Zeit einen Job anzubieten, sind künftig gemeinnützige Beschäftigungsangebote geplant. Sie sollen helfen, die Wartezeit während des Asylverfahrens zu überbrücken. Gleichzeitig bekommen die Teilnehmer Einblicke in das berufliche und gesellschaftliche Leben in Deutschland.