AfD wählt Landesliste für Bundestagswahl

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische AfD will am Wochenende in Rangsdorf (Teltow-Fläming) ihre Liste für die Bundestagswahl im September aufstellen. Wie der stellvertretende Landesvorsitzende Andreas Kalbitz erklärte, gibt es für die mitgliederoffene Landesversammlung keinen Listenvorschlag des Parteivorstandes. Er rechne mit mehreren Dutzend Interessenten.

