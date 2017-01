Totgesagte Eichen leben länger

artikel-ansicht/dg/0/

Vor 19 Jahren sollte es schon einmal einem Grünstreifen am Tierpark an den Kragen gehen. 1998 machte die Stadtverwaltung den Vorschlag, in der Sternfelder Straße im Bereich der ehemaligen Gaststätte "Eule" Eigenheim-Standplätze zu vergeben. Es gab einen Aufschrei gegen einen Eingriff in die grüne Lunge der Stadt. Der Bewuchs war dicht, viele Vögel nisteten in den Bäumen und Sträuchern. Ein weiteres Argument der Gegner war die Schutzfunktion des Grünstreifens zwischen Tierpark und Bebauung gegen Gerüche, Geräusche und Stürme.

Nun gab es eine Beschwerde eines Anwohners am Weg zum Wirtschaftshof des Tierpark. Er befürchtet, dass sein Grundstück bei Sturm durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume Schaden nehmen könnte. Die betroffene Waldfläche hat ein Mann aus Bayern vor etwa zwei Jahren von der BVVG gekauft. Er ist für die Verkehrssicherheit in diesem Bereich verantwortlich. "Rund 20 Bäume wurden jetzt rot gekennzeichnet, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen gefällt werden sollen", berichtete Erwin Gollin, der seit 40 Jahren in der Birkenallee wohnt und Kahlschlag im gesunden Baumbestand befürchtete. "Das ist ein Schutzstreifen für uns und für den alten Baumbestand im Tierpark", sagte er und fürchtete Probleme beim nächsten Sturm.

Auf eine Nachfrage beim Umweltamt der Kreisverwaltung in Prenzlau wurde zugesichert, dass Fachleute sich vor Ort ein Bild von der Situation machen. Das geschah prompt. "Ich habe auch mit dem Eigentümer gesprochen", informierte Harald Wendt, Sachgebietsleiter der unteren Naturschutzbehörde. "Er hat bestätigt, dass er nichts weiter will, als seiner Verkehrssicherheitspflicht nachzukommen. Er wird auch nicht 20 Bäume fällen, sondern sich auf das Notwendige beschränken. Der Eigentümer hat sich sehr verständnisvoll für die Bedenken der Anwohner gezeigt."

Rein rechtlich hätte er die Bäume fällen können. "Die Fläche gilt entsprechend der Quadratmeterzahl als Wald und unterliegt damit dem Waldgesetz. Der Besitzer braucht keine Fällgenehmigung. Er muss nur den speziellen Artenschutz beachten, also auf Höhlen, Nester und Horste Rücksicht nehmen", erklärt Harald Wendt. Ansonsten seien vor allem innerstädtische Bereiche und Alleen durch den Gesetzgeber geschützt. Zudem muss man Eigentümer der Bäume sein, die man fällen will. Auch ein vernünftiger Grund muss dafür vorliegen.

Der Sachgebietsleiter des Umweltamtes empfiehlt deshalb den Kommunen, eine eigene Baumschutzsatzung aufzustellen, um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen. "Darum werden alle Fragen des städtischen Grüns geregelt und eine klare Linie vorgegeben", meint er. Dieser Vorschlag, den vor Jahren der Stadtverordnete Wolfgang Breßler eingebracht hatte, fand leider keine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung. Alle anderen Uckermark-Städte haben eine solche Satzung.