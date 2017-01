Ein Verband und 20000 Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Rund 700 Mitglieder, 328 hauptamtlich beschäftige Mitarbeiter, Ortsvereine in Bernau, Basdorf, Wandlitz, Zepernick und Groß Schönebeck, sechs unterschiedlich ausgerichtete Kitas, Begegnungsstätten, ein Wohnheim und ambulante Senioreneinrichtungen in mehreren Orten, Angebote für Menschen mit Handycaps, Jugendarbeit in Ahrensfelde und Wandlitz und noch vieles mehr wie beispielsweise die Schuldnerberatung - wenn der Awo-Kreisverband Bernau sein 25-jähriges Bestehen feiert, dann blickt er auf eine Erfolgsgeschichte zurück. "Und alles verlief stets komplikationslos", hielt der Vorsitzende Udo Blümel in seiner Festrede zur Jubiläumsfeier am Mittwochabend fest. Dass dies so sei, liege an den starken, kompetenten und engagierten Mitarbeitern und Mitgliedern, ob sie nun im Kinder-, Jugend- oder Seniorenbereich, in der Pflege oder für Menschen mit Behinderungen aktiv seien. All die Jahre hochgerechnet, so Blümel, seien wohl mehr als 20000 Kinder allein durch die Kitas der Arbeiterwohlfahrt gegangen.