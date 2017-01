"Gefährliche Falschinformation"

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Laut Bürgermeister Boginski gehen die Verhandlungen zum Finowkanal in die "finale Phase". Entscheidungen stehen an. Oder sind die Würfel gar schon gefallen? Nach Auffassung von Carsten Zinn ja. Seine Fraktion erklärt die Gespräche für gescheitert - und fordert Konsequenzen.

Die Diskussion um die etwaige Übernahme der zwölf Schleusen am Finowkanal durch die Anrainer schlägt hohe Wellen. Nicht erst seit der Kündigung der Gemeinde Marienwerder. Kurz vor der Entscheidung der Kommunen schlägt das Alternative Wählerbündnis Eberswalde Alarm und proklamiert das "Ende der Verhandlungen". Nur ein Sturm im Wasserglas?

Bürgermeister Friedhelm Boginski habe in seiner Pressemitteilung vom 20. Januar selbst darüber informiert, dass die Gespräche "gescheitert sind", teilt Fraktionsvorsitzender Carsten Zinn seinerseits in einer Pressemitteilung diese Woche mit und sorgt damit für Aufsehen im politischen Raum. Das Stadtoberhaupt ist außer sich vor Wut. Es dementiert vehement und spricht von einer "bewussten Falschinformation" und sogar von "Lügen", die das Alternative Wählerbündnis verbreitet, von gefährlicher Irreführung.

In seiner Einschätzung bezieht sich der Eberswalder Stadtverordnete Zinn auf Äußerungen Boginskis, zugleich Vorsitzender des KAG Finowkanal, nach Beratung mit drei Landesministerien, auf Äußerungen wie "klare und hilfreiche Aussagen" für das "weitere Handeln".

Die Fraktion begrüßt in der Pressemitteilung "die neue Offenheit", die man in den Worten des Stadtoberhaupts zu erkennen glaubt. Zinn und Mitstreiter freuen sich, "dass er (der Bürgermeister - d. R.) sich unserer Position anschließt". Das Alternative Wählerbündnis, so Zinns Hinweis, habe schon vor einem Jahr vor der Übernahme gewarnt und deutlich gemacht, dass das Betreiben einer Wasserstraße "nicht zu den Aufgaben einer Kommune gehört". Trotz aller Bedenken habe die Stadtverordnetenversammlung 100 000 Euro aus dem Eberswalder Haushalt für einen externen Prüfauftrag bereitgestellt.

Mit der bloßen Pressemitteilung ließ es die Fraktion aber nicht bewenden. Sie legte prompt eine Beschlussvorlage an die Stadtverordnetenversammlung nach. Darin fordert die Fraktion, den Auftrag an Dr. Heilmaier & Collegen, die besagten Prüfauftrag erhalten hat, sofort zu stornieren. "Um den Schaden zu begrenzen", wie es zur Begründung heißt.

Stadtsprecherin Nancy Kersten weist die Behauptung, die Verhandlungen seien gescheitert, kategorisch zurück. Die KAG Finowkanal, deren Verhandlungsführer Friedhelm Boginski ist, befinde sich nach wie vor in intensiven Gesprächen mit dem Bund. "Es gibt noch kein Ergebnis", versichert Kersten. Alles sei "im Fluss". Gleichzeitig warte die Stadt auf erwähntes Gutachten der Krefelder Kanzlei.

Carsten Zinn indes bleibt bei seiner Position. Man müsse nur "zwischen den Zeilen lesen", erklärt der Stadtverordnete gegenüber der Zeitung, gleichzeitig einräumend, dass das Fazit auf "meiner Interpretation" beruhe. Kersten hält dagegen: "Da gibt es nichts zwischen den Zeilen zu lesen." Dass die Verhandlungen schwierig seien, sei unstrittig. Und bei der Entscheidung seien viele Aspekte zu berücksichtigen. Neben finanziellen auch umweltrechtliche. Der Klärung dieser Fragen etwa diente das Gespräch in Potsdam, so Kersten weiter. Die Hinweise beziehungsweise die Ergebnisse aus dieser Runde fließen ein in die Verhandlungen mit dem Bund.

Nachdem dieser im November mit einer neuen Offerte aufwartete, unterbreitete die KAG Finowkanal bekanntlich ihrerseits einen modifizierten, einen Alternativ-Vorschlag. Demnach, so die Hoffnung der Anrainer, soll der Bund 50 Prozent der gesamten Sanierungskosten für die Schleusen tragen und per Finanzierung in Jahresscheiben auch in Vorleistung gehen.

Nach dem Fahrplan der Stadt und der KAG sollen in Kürze die Kommunalparlamente der Anrainergemeinden ob der Übernahme entscheiden. In Vorbereitung auf dieses Votum sind Boginski und Mitstreiter am 6. Februar im Amt Britz-Chorin-Oderberg zu Gast, stehen dort den Abgeordneten Rede und Antwort.

Gemeinsame öffentliche Parlamentssitzung Liepe, Oderberg und Niederfinow: 6. Februar, 18 Uhr, auf dem Landhof Liepe