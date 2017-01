Senioren in Friedland üben Facebook

artikel-ansicht/dg/0/

Friedland (MOZ) Vor allem für Kinder und Jugendliche sind Soziale Netzwerke zentrale Kommunikationsmedien. Sie bieten ihnen die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und zu halten, sowie sich selbst - auch kreativ - darzustellen. Doch was ihnen so vertraut ist, ist Erwachsenen oftmals fremd.

Rund fünfzehn Erwachsene sitzen am Dienstagabend an einer langen Tafel in der Stadtverwaltung in Friedland und tippen auf Tabletts herum. Auf den Bildschirmen zu sehen: ihre Facebook-Profile. "Man sollte darauf achten, was man bei Facebook eingibt", rät Lukas Ewert. Der 29-jährige Student ist Referent des Online-Workshops "Soziale Netzwerke" für Erwachsene und Pädagogen, der von der Bundeszentrale für politische Bildung angeboten wird.

Schon bei der ersten Anmeldung auf Facebook wird der Nutzer gefragt, ob das Netzwerk auf das private E-Mail-Adressbuch zugreifen darf. "Da würde ich als Freund von Datenschutz sagen: Nö!", erklärt Lukas Ewert. Dann zeigt er den Teilnehmern gemeinsam mit der Medienpädagogin Judith Weixler, wie man stattdessen Freunde und Bekannte über die Suchmaske finden kann. In der Gruppe wird gelacht: Viele Profile, die auf die Wand projiziert werden, sind ihnen nicht unbekannt. Einig der Anwesenden im Raum nutzen das Netzwerk auch privat, andere beruflich und wieder andere so gut wie gar nicht.

Doch ihnen allen ist bewusst: das hier ist die Lebenswirklichkeit der jungen Leute von heute. Laut einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (kurz: mpfs) zu Medienkonsum von Jugendlichen verbringen diese werktags rund 200 Minuten täglich im Internet. Kathleen Walde und Sandra Reimann sind erschrocken über diese Zahl. "Weil man es ganz dolle mit der eigenen Kindheit vergleicht", erklärt Sandra Reimann. Doch versperren möchte sie sich der neuen Möglichkeiten nicht. Im Vordergrund steht für die Anwesenden der Schutz persönlicher Daten - auch der, der eigenen Kinder.

Die elfjährige Tochter von Tanja Keppke hat zu Weihnachten ein Tablett geschenkt bekommen. Noch nutze sie Soziale Netzwerke nicht, erzählt ihre Mutter. Sie weiß aber: Das wird kommen. "Ich möchte die Hintergründe verstehen und wissen, was für eine Datenspur hinterlassen wird", so Tanja Keppke. Referentin Judith Weixler weiß: "Jugendliche können mit Sozialen Netzwerken umgehen und sind ihren Eltern weit voraus." Doch was oftmals fehle, sei ein reflektierter Umgang. Dabei sollen Eltern und Pädagogen helfen. "Wir müssen alle fit sein", findet Friedlands Jugendsozialarbeiterin Anja Habermann.