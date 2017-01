Eine Etage zwischen Lyrik und Rockmusik

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547437/

Eigentlich müssten die beiden Welten trennen. Auf der einen Seite steht Wolfgang "Paule" Fuchs, ein junger Mann mit schwarzem Bart, der eine Lehre beim Funk- und Fernmelde-Anlagenbau absolvierte, erst Schlagzeuger war und später zum Pionier des elektronischen Progressiv-Rock in der DDR wurde. Auf der anderen Seite Elise Frida Hildebrandt, die in Prenzlauer Berg ein Mietshaus besaß und die in ihrem Nachlass eine Sammlung von einfühlsamen Versen über das Ende des Tages mit "seiner Hast, mit seiner Bürde, seiner Last", über "das "Rosenbäumchen, das vor Pracht sich biegt" und einen alten Mann am Zaun "ganz wundersam berührt".

In seiner Lehrzeit wohnte der junge Mann in der Ladenwohnung des Hauses, das Elise Frida Hildebrandt vermietete. Sie selbst wohnte darüber. Jahrzehnte später las er von ihr nicht nur die Gedichte, die sie in ihrer freien Zeit schrieb, sondern erfuhr auch, dass sie sich eine Vertonung ihrer Verse wünschte. "Es ist schon seltsam", sagt er, "hätte sie nur damals schon ein Wort davon gesagt." So aber zog er 1970 aus der Wohnung aus, doch seine Eltern kümmerten sich weiterhin um "Tante Frida" und ihre Schwester, bis sie starben. Das Haus, so berichtet Wolfgang Fuchs, erhielt damals der Staat, doch den Hausrat hatte Tante Frida als Dank für die Pflege den Eltern vererbt. Er selbst erhielt einen Sekretär und wie nebenbei auch eine kleine gelbe Mappe mit den Gedichten. Nach Jahrzehnten fiel sie ihm wieder in die Hände - zusammen mit einem Sammelsurium von alten Kisten und Kartons, in denen alte Bandaufnahmen, Zeitungsartikel und vieles andere aufbewahrt wurde. "30 Jahre lang habe ich diese gelbe Masse hin und hergeschoben", sagt er heute. "Ich konnte mir erst gar nicht vorstellen, dass meine Nenntante diese Gedichte geschrieben hat." Doch dann stand schnell fest, dass er die Verse seiner früheren Vermieterin auf einer CD veröffentlichen möchte, und zwar mit Musik unterlegt. "Ihre Worte", sagt er, "sind zwar heute zum Teil schon ungebräuchlich, doch sie sind wunderschön."

Nicht nur dieser Hintergrund zeichnet die CD mit dem Titel "Edelweiß" als etwas Besonderes aus. "Ich wollte schon immer mal die schönsten klassischen Stücke aufnehmen", sagt der Rockmusiker, der zusammen mit dem späteren City-Keyboarder Manne Hennig die Gruppe Pond, die noch durch den Organisten Frank Gursch verstärkt wurde, gegründet hatte und schon mit der ersten Langspielplatte "Planetenwind" (1984) einen Riesenerfolg feierte. Sie wurde mehr als 100000-mal verkauft. Die neue CD sollte jedoch einen anderen Charakter erhalten: kein Schlagzeug, kein Synthesizer lautete das Motto. Grundlagen des Arrangements bildeten die Originalpartituren ausgewählter Werke von Beethoven (Mondscheinsonate), Bach (Air), Grieg (Morgenstimmung), Schubert (Ave Maria) und vieler weiterer Komponisten von Händel bis Chopin. "Ich will mit der CD junge Leute an die Klassik heranführen und ältere Menschen mit der Spielweise moderner elektronischer Musik vertraut machen", sagt er. "Es wird viel zu oft zwischen E- und U-Musik unterschieden." Aus diesem Grund hat es ihn besonders gefreut, dass sein Elektronik-Zyklus "Gemälde einer Vernissage", den er 2014 mit den Brandenburger Symphonikern aufführte, von der GEMA als E-Musik eingeordnet wurde. "Das war wie ein Ritterschlag für einen alten Rocker", sagt er. "Die Gemälde einer Vernissage" führte Fuchs in einem Solo-Konzert vor Großleinwand auf Schloss Börnicke auf. Eine DVD von diesem Konzert gehört ebenso zu seinen künftigen Projekten wie eine DVD mit der Pond-Story unter Verwendung historischer Aufnahmen und Dokumente. Zunächst wird jedoch sein 15. Album erscheinen, das die frühen Jahre um 1980 und das 35. Bühnenjubiläum 2013 vereint.

Die MOZ verlost zwei CDs "Edelweiß" unter allen Anrufern, die heute zwischen 16 und 16.15 Uhr unter 03338 395550 in der Bernauer Lokalredaktion anrufen. Kontakt: www.pond.de