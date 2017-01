Neue Sitzecke an der Stadtmauer geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Direkt innen an der Stadtmauer, wo sich die Werkstatt des im Januar 2016 verstorbenen Schuhmachers Manfred Richtsteig befand, soll eine neue öffentliche Sitzgelegenheit entstehen. So sieht es ein Konzept vor, das der Planer Christian Petzold am Dienstag dem Bauausschuss vorstellte. Hintergrund ist, dass die Stadt in Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzbehörden an dieser Stelle die verdeckte Stadtmauer mit einem integrierten Weichturm wieder "erlebbar" machen möchte. Die Schuhmacherwerkstatt samt einer dazugehörigen Mauer, die in den frühen 90er-Jahren errichtet wurde, verdeckt bisher den Ausblick auf die mittelalterliche Bausubstanz. Da die fraglichen Gebäude aus der frühen Nachwendezeit nicht dem Denkmalschutz unterliegen, möchte die Stadt sie gerne abreißen lassen. Zu diesem Zweck hat die Stadt das Grundstück an der Stadtmauer bereits käuflich erworben.