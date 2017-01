Schülerlotsen schildern Missstände

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Werbellinsee-Grundschule in Schöneberg will ihren Schülerlotsen-Dienst gerne wieder aufnehmen. "Da das aber von verschiedenen Maßnahmen abhängt, die noch nicht sicher beschlossen sind, kann ich im Moment keinen Termin nennen", bat Schulleiterin Sabine Schirop am Mittwoch um Geduld. Sie hatte Anfang Januar die Schülerlotsen abgezogen, nachdem es auf der Kreuzung vor der Grundschule immer wieder zu brenzligen Situationen gekommen war.