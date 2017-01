Horrorszenarien und Spekulationsfantasien?

artikel-ansicht/dg/0/

Oberkrämer (OGA) In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben die SPD-Fraktion der Gemeindevertretung Oberkrämer und der SPD-Ortsverein Schwante/Oberkrämer Bürgermeister Peter Leys (BfO) vorgeworfen, sich mittels eines Flyers "zum Handlanger der von der CDU initiierten ,Volksinitiative'" zu machen und dabei "Horrorszenarien zu konstruieren".

artikel-ansicht/dg/0/1/1547443/

Tatsächlich sammelt die Volksinitiative "Bürgernähe erhalten - Kreisreform stoppen" bereits seit 1. November 2016 in ganz Brandenburg Unterschriften gegen die von der rot-roten Landesregierung geplante Verwaltungsstrukturreform. Diese sieht in einem ersten Schritt die Zusammenlegung von Landkreisen und in einem zweiten auch das Fusionieren von Gemeinden mit weniger als 12 000 Einwohnern vor.

Und tatsächlich hatten auch bereits Anfang Dezember Oberkrämers Justiziar Peter Matschke und Bürgermeister Peter Leys ein Positionspapier erarbeitet, welches als Flyer dem kurz vor Weihnachten erschienenen Amtsblatt der Gemeinde beigelegt wurde. Darin wurde zunächst darauf verwiesen, dass die Unterschriftenliste der Volksinitiative in der Gemeinde ausliegt. Sodann führte der Flyer aus, was aus Sicht der Gemeindeverwaltung insbesondere eine "Zwangsfusion für Oberkrämer" bedeuten würde. Während Leys und Matschke davon ausgehen, dass eine solche Fusion mit einer der umliegenden Städte im Jahr 2020 durchaus realistisch sein könnte, nennt das SPD-Papier das "reine Spekulationsfantasien" und fragt "Wer kann schon sagen, was nach dem Jahr 2020 passiert?"

Peter Leys hält aktuell dagegen: "Ich sehe das genau so wie Anfang Dezember. Das Land will aufgrund einer Schätzung von 2014 entscheiden, und die sagt für Oberkrämer für 2030 lediglich 10 500 Einwohner voraus. Auch wenn wir bis dahin weit darüber liegen werden, bleibt die Fusionsgefahr bestehen", beharrt der Bürgermeister. Und egal, ob man mit Hennigsdorf, Velten oder Kremmen fusionieren würde - "wir blieben dann immer nur das Dorf neben der Stadt". Leys sieht bei diesem Szenario vor allem einen "Verlust der direkten Interessenvertretung für Oberkrämer".

Die SPD wirft dem Bürgermeister dagegen "Angst vor Machtverlust" vor und argumentiert, dass bei einer Gemeindefusion "auch die Bedeutung einer Vereinigung wie die der ,Bürger für Oberkrämer'" abnehmen würde. Zudem bräuchte es dann ja auch nur noch einen Bürgermeister für die fusionierten Gemeinden. "Ein Schelm, wer etwas Böses bei dem von der Gemeinde Oberkrämer gezeigten Aktionismus denkt", schließt das SPD-Papier.

Bürgermeister Peter Leys kontert diesen Vorwurf gelassen: "Darüber kann ich nur lächeln. Ich bin jetzt 61 und werde sicherlich 2020 keine Ambitionen mehr haben, unbedingt noch einmal Bürgermeister einer wie auch immer fusionierten Gemeinde werden zu müssen."