Apps ohne Altersgrenze

Rosemarie Rischer (74) wischt über den Bildschirm und ruft ein Foto auf, das ihr kürzlich zugeschickt wurde. Es zeigt, wie sich mehrere Frauen eines Mietshauses über ihre Balkone miteinander unterhalten. "So sah eine typische WhatsApp-Gruppe 1974 aus" steht über dem Bild. Die Rentnerin lächelt und versichert, dass sie sich immer noch lieber direkt unterhalte statt über Kurznachrichten. "Die Enkel sind aber über WhatsApp leichter erreichbar", erklärt Rosemarie Rischer. Außerdem sei der Dienst für alle Beteiligten kostenlos. So brauchen die Nachfahren nicht auf den Kontostand zu blicken, bevor sie sich bei der Oma melden. "Meine Töchter leben in Schottland und Frankfurt am Main", erklärt auch Karin Schulze(65) ihren Beweggrund für die Teilnahme am Smartphone-Kurs der Akademie 2. Lebenshälfte im Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio.

Für Harry Manke (75) hingegen war der Auslöser, dass er zu früh zu einem Termin seiner Wandergruppe gekommen war. Man riet ihm, sich ein Smartphone anzuschaffen. So würde er auf dem Laufenden bleiben. Richtig klar kam er mit der Technik nicht und entschied sich ebenfalls für den Grundkurs mit vier Einheiten à drei Stunden - ein zeitintensives Programm. "Die verschiedenen Versionen der Geräte machen es schwierig, auf jeden Einzelnen einzugehen", sagt Kursleiter Dirk Heinrich (32).

Das wird auch während der Einheit am Dienstagnachmittag deutlich. Immer wieder gibt es individuelle Fragen zu einzelnen Anwendungen. Mit dem sogenannten Playstore, wo sich die Senioren neue Apps herunterladen, können mittlerweile alle etwas anfangen.

Eine Wetter-App sollen sie sich dort zulegen, so die erste Aufgabe des Tages. In Deutschland, so erklärt Dirk Heinrich, hätten die Nutzer das Glück, dass etwaige Kosten für ein Produkt kenntlich gemacht werden müssen. "Gucken sie sich den Bildschirm genau an", empfiehlt der Kursleiter dennoch. Für kostenpflichtige Downloads verweist er auf Paypal. Das Bezahlverfahren sei aus seiner Sicht sicher. Im Gegensatz zu Überweisungen könnten hier falsch gebuchte Beträge auch rückgängig gemacht werden. "Für Zahlungssachen wählen Sie bitte trotzdem ein sicheres Passwort", so Heinrich zu den Senioren. "15 bis 16 Stellen, Sonderzeichen, Zahlen", empfiehlt er. Skeptikern in Sachen Datenschutz stellt der Kursleiter Alternativen zu Whats-App vor. Der Anbieter gehöre zu Facebook und sammle fleißig Daten über seine Nutzer. Viber und Telegram seien hingegen ebenfalls kostenlose Apps und in dieser Hinsicht diskreter.

