Neues Jahr, alte Leiden

Bad Freienwalde (MOZ) Es bleibt dabei: Für die Bad Freienwalder Brandenburgliga-Handballer gibt es in der Fremde wenig bis gar nichts zu erben. Zum Jahresstart setzte es in Wittenberge eine 29:35-Schlappe, der in Oranienburg eine 33:41-Pleite folgte.

Normalerweise schmerzen Verletzungen ja nur demjenigen, der sie erlitten hat. In diesem Fall aber schmerzt das Verletzungspech ihrer Spieler Trainerin Melanie Baier fast noch mehr als die Handballer selbst. Die Übungsleiterin des Brandenburgliga-Aufsteigers Jahn Bad Freienwalde muss mittlerweile auf einige "Säulen" ihrer Mannschaft verletzungsbedingt verzichten. Kein Wunder, dass Baier derzeit den Klassenerhalt für ihre auf Rang acht stehende Truppe eben noch nicht als erledigt abhakt. Im ersten Spiel der Kurstädter nach der Weihnachtspause mussten die Baier-Jungs eine 29:35-Niederlage in Wittenberge quittieren und nun setzte es für das Bad Freienwalder Häuflein der Unentwegten beim Oranienburger HC II eine 33:41-Pleite.

Ohne Oliver Viert, Markus Block, Raik Höhne, Eric Sindermann sowie die nur eingeschränkt einsatzfähigen Christian Krause und Leon Jagow stand der Auftritt der Jahn-Truppe in Oranienburg von Beginn an unter einem schlechten Stern. Für Raik Höhne dürfte eine Operation unumgänglich und damit die Saison für den torgefährlichen Rückraumakteur beendet sein. Wie lange Christian Krause fehlen wird, ist dagegen ebenso ungewiss, wie bei Leon Jagow. Der Youngster plagt sich mit einer hartnäckigen Knieverletzung herum. Alle Leistungsträger haben sich in den Punktspielen verletzt, während Eric Sindermann einen langwierigen Heilungsprozess durchlebt, der sich nach dem aktuellen Stand der Dinge noch hinziehen wird.

Zwar legten die Baier-Schützlinge die richtige Einstellung an den Tag, musste sich aber einem überlegenen Gegner geschlagen geben. Die Begegnung hätte zudem für die Jahn-Sieben nicht schlechter starten können. Die Gastgeber erwischten einen famosen Start und setzten sich bereits in den ersten paar Minuten umgehend mit vier Treffern ab. Überhastete sowie unvorbereitete Abschlüsse erleichterten der Heimmannschaft das Agieren. Die aus den Bad Freienwalder Fehlern resultierenden Tempogegenstöße ließen die Gäste schnell ins Hintertreffen geraten.

In der Folgezeit fingen sich jedoch die Kurstädter und stemmten sich im Rahmen der Möglichkeiten gegen die drohende Niederlage. Bis zur Halbzeit konnte das Spiel nach zwischenzeitlich sieben Tore Rückstand beim Stand von 22:17 relativ offen gehalten werden. Erneut war es im ersten Durchgang der Abwehrverband, der sich als die Achillesferse der Kurstädter entpuppte. "Es war abzusehen, dass meine Mannschaft in der Formation in der Deckung keinen Zugriff auf den Kontrahenten bekommt. Die Oranienburger verfügen über gut ausgebildete Spieler, die nur zu gut wissen, wie Abstimmungsprobleme in der Defensive des Gegeners ausnutzt werden. Wir konnten die Abwehr nicht wie gewohnt besetzten, da vor allem unsere groß gewachsenen Spieler, unter anderem Abwehrchef Markus Block, ausgefallen sind", resümierte Melanie Baier den ersten Durchgang.

Auch in der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild. Durch die ungewohnte Aufstellung kam es im Freienwalder Spiel zu zahlreichen technischen Fehlern, die von den Oranienburgern immer wieder als Einladung zum Torewerfen dankend und erfolgreich angenommen wurden. So bleibt am Ende eine herbe 41:33 Schlappe, die zwar im Saisonverlauf so nicht eingeplant, unter den Umständen jedoch kaum zu vermeiden war.

Nun heißt es Wunden lecken, die Blessuren behandeln und die zweiwöchige Pause bis zum Aufeinandertreffen mit dem HC Spreewald nutzen, um wieder eine schlagkräftige Jahn-Mannschaft auf die Beine zu stellen.