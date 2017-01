Ideenschmiede Gymnasium Gransee

artikel-ansicht/dg/0/

Projektleiterin ist Mathelehrerin Ingrid Fiedler. An den letzten Schultagen vor der Zeugnisausgabe hat sie sich für eine pädagogisch effektive Unterrichtsform entschieden: Kleine Gruppen von Schülern knobeln gemeinsam an teils schwierigen Aufgaben - auch weil bei ihrem Projekt nicht nur Mathematik-Fans mitmachen, sondern auch Schüler, die sich damit schwer tun.

Am Mittwoch rauchten die Köpfe vor allem beim Lösen von Geometrie-Aufgaben, wurden "Volumenprobleme von Körpern" bewältigt, mussten Strategien entwickelt werden, um zu Lösungen zu gelangen. "Das Schöne ist, dass nicht nur jene Schüler mitmachen, die ohnehin interessiert sind, sondern auch jene, die Probleme haben und sich im Rahmen aller Angebote dafür entschieden haben, hier Mathe-Lernstoff nachzuholen", freut sich Ingrid Fiedler.

Gespannte Stille herrschte ebenso im Foyer der "Penne": Unter Anleitung von Fachlehrer Thoralf Mill trainierten rund 40 Schüler für ein außergewöhnliches Turnier: Wanderschach wurde geübt, bei dem die Teilnehmer in kurzen Zeitabständen die Tische wechseln und dadurch mit völlig neuen Spielsituationen konfrontiert werden. Am heutigen Donnerstag soll der entscheidende Wettkampf stattfinden, bei dem die flexibelsten und wohl auch kreativsten Schachspieler ermittelt werden.

Weniger die Analyse von Situationen als vielmehr das Erfinden einer gänzlich neuen Dramaturgie steht seit Montag im Mittelpunkt einiger künstlerischer Projekte. Etliche Schülerinnen versammelten sich beispielsweise unter Leitung von Sarah Bollfraß, um aus "Lieblingsserien", die in der Glotze zu sehen waren oder sind, eine Geschichte mit neuartigen Handlungsmustern und Dialogen zu kreieren, Motto: Homeland trifft CSI, House of Card Starwars, Game of Thrones die Lindenstraße. Überdies widmeten sich die Gymnasiastinnen der grafischen Umsetzung ihrer Ideen. Ein paar Türen weiter tüftelten Schüler an einem Drehbuch, um es sogleich vor dem Gymnasium in die Tat umzusetzen - beraten von Deutschlehrerin Vivien Wysujack. Der Plot: Aus ferner Zukunft wird eine Gruppe von Personen in das Leben in Gransee und Umgebung der 1980er-Jahre versetzt. Sie begegnen einer fremden Realität und nehmen Kontakt auf - unter anderem mit einem fröhlich mit dem Schwanz wedelnden Hund. Aufgenommen wurden die Szenen praktischerweise mit dem Smartphone.

Abseits der Digitalität turnten zahlreiche Schüler in der kleinen Sporthalle umher. Fachlehrerin Kirsten Schulz ermunterte sie zu gemeinsamen Sport-Übungen, klare Sache, dass der Spaß nicht zu kurz kam. Am Montag habe man in der Turm-Erlebniscity Klettern geübt, am Dienstag Zumba auf dem Trampolin, berichtet Schulz. Außerdem wurde schweißtreibend Tischtennis geübt und fand ein Schiedsrichterlehrgang statt. Die Gymnasiasten übten sich im Schreiben eines Pop-Songs, intonierten bekannte Hits und recherchierten, wie unterschiedliche Musikstile Kunst beeinflussten.