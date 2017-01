Wettkampf vereint Jung und Alt

artikel-ansicht/dg/0/

Der Frankfurter Ruderclub von 1882 blickt in diesem Jahr auf seine 135-jährige Geschichte. Da war die Zeit irgendwie reif für wieder mal Neues - zum Beispiel eine Vereinsmeisterschaft im Ergometerrudern. Die Idee kam von solch alten Hasen wie Axel Henschke, der wieder stärker in den Trainingsbetrieb eingestiegen ist und den Nachwuchs mitbetreut. "Alte und junge Ruderer haben im Verein eher wenig miteinander zu tun. Wir wollten eine weitere gemeinsame Begegnung wie beim Rudermarathon schaffen und ein Event mehr", begründet der Mittsechziger. Zudem mache die Meisterschaft das "nervtötende" Training im Winter etwas abwechslungsreicher. .

Die technischen Voraussetzungen waren letztlich schnell geschaffen: Auswertungsprogramm per Computer herunterladen, vier Ergometer mit der Technik verbinden, einen Bildschirm anschließen, auf denen sich die Leistung nachverfolgen lässt. Ruderwart Dirk Schacher überlegte sich einen Auswertungsmodus, damit die Leistungen und die beiden Distanzen je Altersbereich vergleichbar wurden. Und los konnte es gehen.

34 Mitglieder zwischen zehn und 78 Jahren kamen ins Ruderhaus an der Alten Oder. Warmmachen - rudern - anfeuern, so wiederholte sich das Prozedere oft. Für gute Stimmung sorgten die Ruderer selbst. "Hopp, hopp, hopp", wurde Luca-Sophie Steinhorst (AK 11) angefeuert. Aufmunternde Worte gab es auch für die Ältesten, Gudrun Herzog und Peter Schulz (beide Jahrgang 1938). "Malte, hast du gut gemacht", hörte Malte Manegold. "Es macht Spaß, dass man bejubelt wird und sich alle anfeuern", freut sich der Landesmeister im Ergometerrudern 2016 über 250 Meter, der dieses Ziel auch in diesem Jahr anstrebt. "Je kräftiger man zieht, desto schneller ist man", erklärte der Elfjährige, der wie alle Nachwuchsruderer bis zur AK 12 die 500 Meter ruderte, während die anderen die doppelte Distanz absolvierten.

Ein besonderer Gast war Bodo Schacher. Der Vize-Juniorenweltmeister im Zweier ohne (2010) hatte sich seine ersten Lorbeeren im Verein verdient. "Es ist eine schöne Gelegenheit, bekannte Gesichter zu sehen. Außerdem wollen mein Vater, mein Bruder Arne und mein Onkel Karsten in diesem Jahr mehr gemeinsam unternehmen. Da passt das auch gut", so der 24-Jährige mit Verweis darauf, dass Mutter Patricia ebenfalls rudert.

Mit seiner Zeit von 3:01,2 Minuten nach 1000 Meter war der hoch gewachsene Athlet nicht zu schlagen, ruderte fünf Sekunden schneller als sein Bruder. "Ich hatte gehofft, unter drei Minuten zu bleiben, aber für meinen Trainingszustand ist das in Ordnung, im Training rudern wir immer 2000 Meter ", so der Lehramtsstudent für Politische Bildung und Geografie, der zuletzt viel Zeit in seine Bachelorarbeit gesteckt hatte. Schacher hat zwar wegen des Studiums 2014 mit dem Leistungssport aufgehört, rudert für die Ruderunion Arkona Berlin (Spandau) aber seitdem in der Bundesliga und trainiert in Potsdam den Nachwuchs. Nach Frankfurt kommt er immer wieder gern, nicht nur wegen der Familie. "Im Verein bin ich heimisch gewesen, so fühle ich mich immer noch. Das Familiäre hat mir im Leistungssport immer gefehlt", gesteht er.

Am Ende konnte er genau wie Emma Birke (AK 13) bei den Mädchen/Frauen den Wanderpokal als Vereinsmeister entgegennehmen. Die absolut schnellste Zeit im weiblichen Bereich war Hannah Schmidt (Junioren B) mit 3:58,5 min gerudert.

Im Herbst will der Verein eine alte Tradition neu aufleben lassen: Die Einzelmeisterschaft auf der Oder. "Die gab es 1970 in meinen Jugendjahren schon mal", so Axel Henschke.

Wertung Vereinsmeister

weiblich: 1. Emma Birke (AK 13 Leichtgewicht) 4:20,1 min (Relativzeit nach Gutschrift 3:22,5 min), 2. Gabriele Böttcher (AK 55-59) 4:03,7 (3:34,7), 3. Kerstin Mickley (50-54) 4:06,1 (3:44,1)

männlich: 1. Bodo Schacher 3:01,2 min (ohne Gutschrift), 2. Arne Schacher (beide AK 19-29) 3:06,1, 3. Florian Steinbach (AK 14 Leichtgewicht) 3:57,8 (3:07,9)

Wertung schnellste Ruderin/schnellster Ruderer: 1. Hannah Schmidt (Junioren B, 15/16) 3:58,5 min, Bodo Schacher 3:01,2 min, 2. Marie Kriegel (Junioren A) 4:02,5 min, Arne Schacher 3:06,1, 3. Gabriele Böttscher 4:03,7, Luis Gronzka (Junioren B) 3:16,9 min