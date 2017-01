Polnische Gäste herzlich begrüßt

artikel-ansicht/dg/0/

Unternehmer und Wirtschaftsbeirats-Mitglied beim FC Strausberg, Stefan Fritsch, als Inhaber der Firma Pflegetraum, ließ es sich nicht nehmen die jeweils acht Mannschaften der F-Junioren und der B-Junioren in der modernen Hallenfußball- Arena SH35 auf dem Gelände des SEP persönlich zu begrüßen.

Unter Leitung der sehr guten Nachwuchsschiedsrichter Dennis Lindner und Anthony Roehle wurde in je zwei Gruppen à vier Mannschaften jeder gegen jeden gespielt. Die beiden Gruppenersten ermittelten über Kreuz die Finalteilnehmer. Alle Plätze wurden ausgespielt.

Bei den F-Junioren (Jahrgänge 2008 und 2009) ist der Mannschaft vom SV Gartenstadt ein großes Kompliment zu machen, traten die Rand-Strausberger nur mit Jungs aus dem jüngeren Jahrgang an. Gegen die körperlich deutlich robusteren 2008er war zwar am Ende kein Kraut gewachsen, aber der Einsatz war und blieb erwähnenswert. Die F1 und F2 des FCS ließen gute Chancen fahrlässig liegen und wurden in ihren Gruppen jeweils nur Dritte. Sie spielten gegeneinander um Platz fünf, den die älteren Jungs vom F1 mit einem 8:3-Sieg letztlich einnehmen konnten. Besonders bitter war der Turniertag für Preußen Eberswalde. Sowohl ihr Halbfinale als auch später das Spiel um Platz drei verloren die Waldstädter erst im Neunmeter-Schießen und wurden undankbare Vierte. Im Finale setzte sich der FV Erkner gegen Germania Schöneiche durch.

Besonders begrüßt wurden die Nachwuchsfußballer aus der Strausberger Partnerstadt Debno. Tomek Plucinski stellte seinen Verein vor. "UKS heißt, dass wir ein Schülersportverein sind. Wir haben bei uns drei Hallen, in denen Sport getrieben werden kann", sagt Plucinski und erklärt weitre, dass UKS ein Erfolgsmodell ist. "Wir haben inzwischen über 200 Kinder in verschiedenen Mannschaften bei uns.

Endstand bei den F-Junioren

1. FV Erkner, 2. Germania Schöneiche, 3. FK Debno, 4. FV Preußen Eberswalde, 5. FC Strausberg F1, 6. FC Strausberg F2, 7. FC Hennigsdorf, 8. SV Gartenstadt

Bei den B-Junioren (Jahrgänge 2000 und 2001) hatte sich das Team des Gastgebers mit Trainer Marian Grohn einiges vorgenommen. Doch wie schon so oft in der Saison, führten individuelle Fehler dazu, dass sie knapp den Einzug ins Halbfinale verpassten. Beim Spiel um Platz fünf gegen Germania Schöneiche dann eines der ruppigen Spiele. Germania versuchte, mit rustikaler Gangart den technisch überlegeneren Strausbergern beizukommen, was letztlich in eine Rote Karte für die Randberliner mündete. Der FCS mühte sich zu einem 1:0-Sieg. Im Finale standen sich mit Blau-Weiß Mahlsdorf und dem Berliner AK die besten Mannschaften gegenüber. Insgesamt zeigten sich alle zufrieden über einen gelungenen Turniertag. Die gute Versorgung durch den vereinseigenen Caterer trug zum Gelingen ebenso bei wie die spannenden Spiele, die die Teams boten.

Endstand bei den B-Junioren

1. Berliner AK, 2. Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh, 3. FV Erkner, 4. FC Friedrichshain, 5. FC Strausberg, 6. Germania Schöneiche, 7. SSV Einheit Perleberg, 8. Hennickendorfer SV