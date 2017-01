Sieg durch Blickkontakt mit dem Publikum

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Vorlesewettbewerb für Sechstklässler entwickelt sich in Fürstenwalde zu einer Domäne der Theodor-Fontane-Grundschule. Nachdem der Sieg bereits im Vorjahr an die Grundschule in Mitte gegangen war, triumphierte am Mittwoch Beatrice Schlender. Bei der Entscheidung in der Kulturfabrik setzte sie sich gegen die Vertreter aus den fünf anderen Grundschulen in der Stadt durch.