Funkmelder für 13000 Wohnungen

Bis Ende 2020 müssen auch in Schwedt alle Mietwohnungen mit den Raumeldern ausgestattet sein. Als eines der letzten Bundesländer hat Brandenburg das voriges Jahr beschlossen. Der Sinn der Nachrüstung ist unumstritten. Die Geräte können schon beim Entstehen eines Wohnungsbrandes Alarm auslösen. Bestenfalls kann der Sirenenton schlafende Mieter wecken und ihnen das Leben retten oder Nachbarn auf einen vergessenen Topf auf dem Herd in der Wohnung nebenan aufmerksam machen und damit einen großen Wohnungsbrand verhindern.

Zwei Fälle registrierte die Feuerwehr bereits in diesem Jahr. Am 12. Januar wurde sie von Nachbarn in eine Wohnung in der Luxemburgstraße 56 gerufen, in der ein Melder Alarm ausgelöste, allerdings ohne erkennbarem Grund. Am 17. Januar hingegen löste ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Kastanienallee 3 aus, weil die Mieterin tatsächlich das Essen auf dem Herd vergessen hatte.

Oliver Wirth und seine Kollegen von der Sanitärfirma Andreas Schober bauen die Rauchwarnmelder im Auftrag der Firma Brunata in den Wohnungen der Wohnungsbaugenossenschaft ein. Wenn möglich geschieht das bei einem ohnehin anstehenden Austausch von Wasserzählern oder Heizkostenverteilern. "Die meisten Mieter haben schon Verständnis dafür, aber einige meckern auch, dass die Melder zu groß sind und ihr Anblick stören würde. Wir entgegnen dann, dass sie die Geräte bald gar nicht mehr bemerken werden, weil sie selbstverständlich werden", sagt Oliver Wirth.

Im Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie im Flur schrauben sie die Rauchmelder Star von Atral an die Decke. Die Batterie soll zehn Jahre halten, die jährlich Funktionskontrolle geschieht mittels Funkverbindung. Ohne die Wohnung zu betreten, kann ein Kontrolleur später auf einem Datensammler im Hausaufgang ablesen, ob der Melder in Ordnung beziehungsweise durch Hindernisse, Schmutz oder einen technischen Defekt gestört ist.

In voll sanierten Hausaufgängen laufen schon heute an den Datensammlern per Funk ausgelesene Werte der Wasseruhren und Heizkostenverteiler mit denen der Rauchmelder zusammen. Weit entfernt von dem Haushalt, dessen Verbräuche fernausgelesen werden, ist man nicht mehr. Die Rauchwarnmelder jedoch müssen, anders als Brandmeldeanlagen, immer noch von einem Menschen gehört werden, der bei der Feuerwehr anruft. Eine automatische Weiterleitung des Signals gibt es nicht.

Die städtische Wohnbauten will die Rauchmelder kaufen und im dritten Quartal 2017 mit dem Einbau in ihre 8700 Wohnungen beginnen. Die Wobag least die Geräte und stattet ihre 4500 Wohnungen seit Dezember 2016 schrittweise damit aus. Beide Vermieter können derzeit noch keine genauen Angaben über Kosten machen. Zumindest einen Richtwert hat die Wobag ihren Mietern mitgeteilt. "Wir gehen von Mehrkosten von zirka 2,50 Euro im Monat, als 30 Euro im Jahr pro Wohnung aus", so Wobag-Vorstand Matthias Stammert.