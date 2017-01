Deutsch-Nachhilfe im Museum

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Seine Kinder lernen in der Burgschule und in der Kita Deutsch. Nun drückt auch der Vater der in der Oderstadt lebenden syrischen Familie Henjad die Schulbank. Beim Deutschkurs in Seelow und im Museum "Haus Lebuser Land", wo er dienstags mit Anne-Luise und Giselher Eder übt.

"Heute ist Dienstag, 24. Februar - nein, Januar - 2017", sagt Mohammad Henjad, nachdem er Anne-Luise und Giselher Eder im Veranstaltungsraum im Obergeschoss des Museums begrüßt hat. Die Museumsmitarbeiterin hat Tisch und Stühle für den Einzelunterricht hingestellt.

"Wir beginnen immer mit dem Datum", sagt Anne-Luise Eder. Die 79-Jährige hat einst als Lehrerin Deutsch und Ethik unterrichtet. "Aber am Gymnasium, nicht in der Grundschule", erklärt die Wahl-Lebuserin, warum sie sich auf die Stunden speziell vorbereitet. Anne-Luise Eder war vor 16 Jahren mit ihrem Mann Giselher aus Kamenz in die Oderstadt umgezogen, lebt seitdem mit im Haus des Sohnes. Zur Deutsch-Nachhilfe für den Vater der seit acht Monaten in Lebus lebenden syrischen Familie sind die Eders über den Heimatverein der Stadt gekommen, in dem beide seit Jahren aktiv sind.

Giselher Eder spielt nicht nur den Chauffeur für seine Frau zum Treff im Museum, den beide nicht als "Unterricht" bezeichnen möchten. "Wir reden mit Herrn Henjad einfach über Alltägliches. Und beantworten Fragen, die er aus seinem Deutschunterricht in Seelow mitbringt", erklärt der 78-Jährige einstige Offiziers-Hochschullehrer. Dass der Deutschkurs in Seelow von einem Polen geleitet wird, wie Mohammad berichtete, hat die Eders dann doch ein wenig erstaunt.

Der Syrer kommt auch an diesem Nachmittag direkt aus Seelow, wo er seit etwa drei Monaten die Grundlagen der deutschen Sprache erlernt. Für die kurze Zeit spreche er schon recht gut, lobt Anne-Luise Eder ihren Schützling. Manchmal schreibe der sich etwas auf - "aber noch auf Arabisch", so die Lehrerin.

Ihr Mann hat Hilfsmaterialien besorgt - eine Plastikuhr aus dem Spielwarenladen fürs Erlernen der Uhrzeit etwa. Und ein Lehrbuch vom Goethe-Institut mit arabisch-deutschen Texten.

Deutsch-Nachhilfe bekommt der 36-jährige Mohammad auch zu Hause - von den älteren seiner sechs Kinder. Die gehen in die Lebuser Burgschule oder in die Kita "Kirchenmäuse" und lernen die fremde Sprache so viel schneller als er und seine Frau Nahila.

Doch am liebsten würde Mohammad bei der Arbeit, im Umgang mit Kollegen, Deutsch lernen, weiß Regina Abboud. Die Lebuserin, die mit ihrem Mann lange in Syrien gelebt und gearbeitet hat, betreut die Henjads, seit die Familie im Lietzener Übergangswohnheim untergebracht war. Nach Deutschland kam sie Ende 2015.

Ein Job-Angebot für den gelernten Bauhandwerker habe sie bereits, berichtet Regina Abboud. Nach der Probearbeit in einer örtlichen Tiefbaufirma wolle diese den Familienvater einstellen. Doch das JobCenter bestehe darauf, dass er erst den Deutschkurs beendet. Die Nachhilfe der Eders sei "sehr gut für mich", sagt Mohammad Henjad, dankbar lächelnd. "Bitte im ganzen Satz sprechen", fordert seine gestrenge Lehrerin.