Vom Handwerk zum Wasser

Altranft (MOZ) Resümee nach einem Jahr Arbeit: Während der Jahreshauptversammlung hat der Museumsverein Altranft am Dienstagabend Bilanz gezogen. Die Mitglieder kündigten neue Vorhaben für das aktuelle Themenjahr "Wasser" an. Geschäftsführerin Petra Hemm wird ihre Tätigkeit in zwei Monaten niederlegen.

"Das Jahr ist positiv verlaufen. Wir haben viel erreicht", resümierte Petra Hemm, Geschäftsführerin des Museumsvereins Altranft. Ein komplizierter Prozess der Neugestaltung habe begonnen, der noch nicht abgeschlossen sei. Rund 10000 Besucher haben die Ausstellungen und Veranstaltungen des Museums seit der Wiedereröffnung im Frühjahr 2016 besucht.

Sorgen bereitet dem Verein derzeit jedoch die Personalsituation. Durch den krankheitsbedingten Ausfall der Assistentin der Geschäftsführung im vergangenen Jahr sowie weitere fehlende Stellen sei das Museum knapp besetzt. Der Verein ist indes dabei, die unbesetzten Stellen aufzustocken.

Die schwierige personelle Situation bestätigte auch Kenneth Anders vom Programmbüro des Museums. Diese sei für alle Beteiligten besonders deutlich spürbar gewesen, da der öffentliche Museumsbetrieb bereits während des Prozesses der Sichtung der Sammlungsobjekte lief. "Wir haben gesagt, wir fangen sofort an", erinnert sich Kenneth Anders zurück.

Wie auch im Vorjahr will der Museumsverein die Schwerpunktsetzung durch Jahresthemen beibehalten. Rund um das Thema Handwerk gab es im vergangenen Jahr eine Ausstellung, außerdem hatte das Museum in einzelnen Projekten mit Menschen vom Fach, die auch aus der Region sind, zusammengearbeitet.

In diesem steht das Thema Wasser im Vordergrund. Dazu sei eine große Ausstellung geplant, die ständig weiter entwickelt werde, sagte Anders, "so dass daraus ein immer reicheres Bild vom Oderbruch entsteht." Auch eine Ausstellung über die Geschichte des Herrenhauses, in dem sich das Museum befindet sowie über den Ortsteil Altranft wird gezeigt. Diese ist laut Anders ab der Saisoneröffnung an den Ostertagen zu sehen. "Wenn wir so weiterarbeiten, werden wir jedes Jahr steigende Besucherzahlen haben", zeigte sich Anders zuversichtlich.

Im Bereich Museumspädagogik habe über das Netzwerk für landschaftliche Bildung die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten aus der Region begonnen. "Diese Arbeit läuft sehr gut", sagte der Leiter des Programmbüros. Ziel sei es außerdem, junge Menschen an die Museumsarbeit und das Sammeln von Objekten heranzuführen. Geplant ist ferner, das europäische Kulturerbe-Siegel für das Oderbruch zu erlangen. "Wir wollen in diesem Jahr die Bewerbung abgeben", so Anders.

Bürgermeister Ralf Lehmann, der bei der Versammlung ebenfalls anwesend war, äußerte sich anerkennend zu der Arbeit des Museums. "Das sind keine schlechten Besucherzahlen", sagte er. Dennoch gab er auch die Kritik einzelner Bürger wieder, dass seit der Neuausrichtung massiv in die bisherige Ausstellung eingegriffen worden sei. Kenneth Anders betonte hingegen, dass es nur durch eine komplett neue Ausstellung gelingen könne, neue Besucher anzulocken.

Zur Sprache brachte der Bürgermeister auch, dass derzeit mehrere Mitarbeiter stundenweise oder über befristete Verträge beschäftigt werden und gleichzeitig Stellen fehlen. "Dieser Widerspruch muss aufgelöst werden", sagte er. Dass aber manche Mitarbeiter nicht immer langfristig vom Museumsverein beschäftigt werden, sei im Sinne des Hauses, verdeutlichte Anders. "Wir wollen das Instrument des Museums flexibel halten", erklärte er.

Offen ist bislang, wie es mit dem Schlosscafé weitergeht. Noch sei kein Vertrag mit einem neuen Betreiber abgeschlossen worden, sagte Petra Hemm. Es gebe aber einen Bewerber. Der Museumsverein plant, das Cafe mit neuem Interieur zur neuen Saison im Frühjahr wieder zu öffnen.