Dicke Luft in der Leipziger Straße

Falschfahrer: Obwohl das flexible Verkehrsschild das Linksabbiegen untersagt, ordnen sich am Montagnachmittag an der Kreuzung Heinrich-Hildebrand-/Leipziger Straße mehrere Autofahrer auf einer der beiden Linksabbiegerspuren ein © René Matschkowiak

Am Montag trat zum ersten Mal die verschärfte Form der Verkehrsumleitung wegen erhöhter Feinstaubwerte in der Leipziger Straße in Kraft. Auf einer Anzeige vor der Kreuzung am Hauptfriedhof wurde mitgeteilt, dass an der Kreuzung mit der Hildebrandstraße kein Linksabbiegen mehr möglich ist. Dort zeigten alle Ampeln Dauerrot. Abbiegen war, dank grünem Pfeil, nur nach rechts möglich. Die Alternative war für Autofahrer, vorher am Hauptfriedhof nach links in den Weinbergweg abzubiegen.

"Schon am Montagmorgen um 8 Uhr zeigten die Werte, dass wir keine andere Möglichkeit haben", betont Reiner Bickel vom Tiefbauamt. Hintergrund ist eine EU-Umweltverordnung, die es Städten vorschreibt, dass der Durchschnittswert von 40 Mikrometern pro Kubikmeter an nicht mehr als 35 Tagen im Jahr überschritten werden darf. Sind es mehr Tage und die Stadt hat keine Maßnahmen ergriffen, droht ein Bußgeld.

Nach 2014 wurden erste Maßnahmen eingeleitet. Damals lag Frankfurt 45 Tage über den Grenzwerten. 2015 waren es noch 28 Tage. 2016 wurde nur an zehn Tagen der Grenzwert überschritten, informiert Bickel.

Am Montag zeigte aber nicht nur die Messstelle in der Leipziger Straße erhöhte Werte, sondern auch die zweite Anlage in der Straße Im Sande. Obwohl dort so gut wie keinen Fahrzeugverkehr gibt. Auch andere Stationen in Brandenburg ohne viel Verkehr schlugen Alarm. Die hohe Wetterabhängigkeit beim Thema Feinstaub bestätigt Metereologe Jörg Kachelmann. "Die größten Feinstaub-Konzentrationen gibt es bei wenig bis keinem Wind, wenn der örtlich produzierte Dreck nicht verteilt wird. Die Hauptquellen sind der Verkehr, aber auch Holz- und Kohleheizungen", erklärt er.

Auch im Nachbarland Polen legt sich der giftige Smog über Städte. Der Umweltexperte Piotr Tryjanowski von der Universität Poznan macht für die schlechte Luft die Emissionen der Privathaushalte hauptverantwortlich und nicht den Verkehr. Wenn es frostig sei, liefen Heizungen auf Hochtouren. Das Problem werde zudem durch schlechte Wärmedämmung verschärft.

"Gemeinhin werden die Dieselfahrzeuge für den Feinstaub verantwortlich gemacht", sagt Jörg Kirst vom ADAC Berlin Brandenburg. Besonders aber einige Benzindirekteinspritzer der letzten Jahrgänge gehörten zu Partikelschleudern. Einen deutlich höheren Rußpartikelausstoß als bei Dieselmotoren mit Feinstaubfilter hat der ADAC 2016 bei seinen Tests gemessen. Die EU hatte den Benzindirekteinspritzern höhere Werte zugestanden als Dieselmotoren. "Erst mit neuen Typgenehmigungen ab Herbst 2017 müssen auch diese Motoren die strengeren Werte erreichen. Oftmals kommt der Feinstaub nicht nur aus dem Auspuff, sondern wird auch durch Reifenabrieb und ähnliches erzeugt", betont Jörg Kirst. Die meisten Überschreitungen würde es im Winter geben. "Auch Hausheizungen führen zu großen Belastungen."

Von Mai bis September gibt es in Frankfurt praktisch keine Überschreitungen. Den höchsten jemals in Frankfurt gemessenen Wert gab es an einem Neujahrstag nach Mitternacht: 700 Mikrometer pro Kubikmeter zeigte das Messgerät.

