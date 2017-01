Sprache, Ausbildung, Beruf

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Arbeitsamt und Jobcenter wollen Arbeitgebern besser helfen, Flüchtlinge möglichst früh sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen und dies mit Ausbildung, beruflicher Weiterbildung und Sprachvermittlung zu verbinden. Dazu waren am Mittwoch ein Dutzend Firmen eingeladen, um über ihre Erfahrungen zu berichten.

Siegrid Baumgärtner bringt es auf den Punkt. Die Koordinatorin Flüchtlinge der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) nennt "Spracherwerb, Ausbildung und berufsqualifizierende Maßnahmen in Verbindung mit einer schnellen Aufnahme von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung" als "zentrale Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen". Um da weiterzukommen, berichten Unternehmer aus der Region über ihre Erfahrungen mit eingestellten Flüchtlingen.

Dazu gehört auch Axel Rolle. Der Geschäftsführer der Wriezener Backstube verwies auf zwei junge Afghanen, die seit 16. Januar in seinem Unternehmen als Hilfsarbeiter angestellt seien. "Sie sind pünktlich, freundlich und sehr motiviert", sagt Rolle, der auf der Suche nach Azubis auch Kontakte zum Flüchtlingsheim aufgenommen hatte. Dabei hätten sich die beiden Flüchtlinge angeboten. Einer habe in der Bäckerei seines Vaters gearbeitet, der andere ein Jahr lang in Griechenland. "Wir haben das im Sommer bei uns getestet", berichtet Rolle. Im Dezember hätten beide dann schon mitgearbeitet und nun einen Arbeitsvertrag bekommen.

"Aber die Rahmenbedingungen sind wichtig", sagt der Unternehmer. Die beiden Afghanen hätten eine Duldung. "Wenn ihr Asylantrag bewilligt wird, müssen sie in eine Wohnung ziehen", sagt der Geschäftsführer. Das sei nicht einfach, zumal bei den noch schlechten Deutsch-Kenntnissen. Die würden auch eine Ausbildung erschweren, wenn nicht gar erst einmal unmöglich machen.

Kare Dahne versteht die Sorgen. Der Geschäftsführer von Humana Kleidersammlung in Hoppegarten hat einen afghanischen Praktikanten. Der würde sich auch gern zur "Fachkraft für Kreislaufwirtschaft" ausbilden lassen. Ob dafür aber sein Deutsch reicht, da ist er skeptisch. Dennoch fand er die Veranstaltung gut. "Das ist wirklich ein sehr komplexes Thema, solche Treffen wie dieses helfen, nötige Netzwerke aufzubauen", findet der Schwede.

Das sieht Natalja Kugler von der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) ähnlich. Handwerker hätten nicht viel Zeit und "gerne alles aus einer Hand", so ihre Erfahrung. Das gelte auch beim Thema Beschäftigung von Flüchtlingen, und da wolle die Handwerkskammer Hilfestellung geben. Das möchte Johanna Dulej auch, in ihrem Fall allerdings mehr für die IHK.

Arbeitsagentur-Geschäftsführer Jochem Freyer zog ein insgesamt positives Fazit. Allerdings hätte er sich gewünscht, dass auch ein paar Unternehmen zu der Auftaktveranstaltung gekommen wären, die mit Blick auf Einstellung von Flüchtlingen noch unentschlossen sind und Rat suchen.

Angesichts der günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt und den vielen offenen Stellen sieht Freyer in der Gruppe der Flüchtlinge ein wichtiges Potenzial, das es zu nutzen gelte. Derzeit gebe es in Märkisch-Oderland 564 Asylsuchende aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Eritrea, Somalia und Nigeria - alles Länder mit guter Bleibeperspektive. Im Mai 2016 habe die Zahl noch bei 775 gelegen. Gegenwärtig hätten 45 Flüchtlinge eine sozialversicherungspflichtige Anstellung und 20 einen Minijob.