Draisaitl trifft bei Edmonton-Sieg gegen Anaheim doppelt

«Wir haben einfach unsere Chancen genutzt», erklärte der Kölner nach dem 27. Saisonsieg. Mit 62 Punkten sind die Oilers als Dritter in der Pacific Division auf Playoff-Kurs. Neben dem besten NHL-Scorer Connor McDavid hat sich Draisaitl zum zweitwichtigsten Spieler bei den Oilers gespielt. «Er ist einer der am meisten unterschätztesten Spieler in der Liga», schwärmte Kapitän McDavid von seinem Team-Kollegen.

Ryan Nugent-Hopkins (38.) und Zack Kassian (40.) trafen ebenfalls für Edmonton. «Es ist toll», jubelte Draisaitl. «Jeder kämpft für die Playoffs, jeder Punkt ist wichtig.» Korbinian Holzer kam bei den enttäuschenden Ducks zu seinem 20. Saisoneinsatz.