Funktionalreform verärgert Landräte

Potsdam (MOZ) Mit einem Gesetzentwurf zur Funktionalreform will das Land den Übergang von Aufgaben auf die Kreise regeln. Es geht um Fragebögen zur Zumutbarkeit des Arbeitsplatzwechsels, um die Zukunft Dutzender Forsthäuser, um Dienstherrenrechte - und um Geld.

Auf mehr als 300 Seiten hat das Innenministerium versucht, alles minutiös zu regeln. Im Zuge der Funktionalreform sollen Landesaufgaben auf die Kreise übertragen werden - damit verbunden sind 575 Stellen aus dem Landesdienst.

Der Gesetzentwurf enthält Fragebögen, mit denen die persönliche Situation (Kinder, Pflegeverpflichtungen und so weiter) erfasst wird, um anschließend den Personenkreis zu bestimmen, der künftig auf kreislicher Ebene arbeiten soll. 363 Stellen betreffen allein den Landesforst. Der Gesetzentwurf sieht genau vor, welche Liegenschaften im Zuge der Reform künftig auf die Kreise übertragen werden - rund 60 Forsthäuser, Revierförstereien oder Waldschulen.

Der Landkreistag moniert, dass die Kreise die Gebäude übernehmen sollen, aber keine Betriebskosten vom Land erhalten. Werden die Liegenschaften nicht länger benötigt, fallen sie zurück an das Land.

Selbst winzige Aufgabenübertragungen werden geregelt, wie die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten gegen das Hufbeschlaggesetz, für die bislang das Justizministerium zuständig war. Da sich die dafür errechneten 0,02 Vollzeitstelle nicht auf zehn Kreise und die kreisfreie Landeshauptstadt Potsdam verteilen lässt, erhalten die Kommunen nach der Reform jährlich 1295 Euro als Personalkostenzuschlag und 176 Euro an Sachkosten - die sich die Verwaltungskörperschaften teilen müssen.

Das größte Problem sieht der Landkreistag in der sogenannten Gestellung. Der Fachausdruck umschreibt, dass die jetzigen Mitarbeiter des Landes weiter diesen Status behalten, auch wenn sie künftig für die Kreise arbeiten. Paul-Peter Humpert, Geschäftsführer des Landkreistages, warnt vor Problemen bei der Integration des neuen Personals in die bestehenden Verwaltungen. Das Mitbestimmungsrecht der Personalräte werde für diesen Personenkreis eingeschränkt, vor allem aber das Disziplinarrecht des Landrates gegenüber diesen Mitarbeiters ad absurdum geführt. Humpert malt sich aus, dass ein Landrat erst im zuständigen Ministerium nachfragen muss, wenn er eine Abmahnung aussprechen will.

"So schlimm wird es nicht kommen", sagte am Mittwoch der Sprecher des Innenministeriums, Ingo Decker. Nordrhein-Westfalen habe mit diesem System auch schon gearbeitet, die Probleme ließen sich lösen, versichert er. Decker verweist auf ein ausstehendes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Zu klären ist, ob Beschäftigte im Öffentlichen Dienst ein Widerspruchsrecht gegen eine Personalübertragung an einen anderen Dienstherren haben.

Im Innenministerium befürchtet man, dass die in Frage kommenden Mitarbeiter lieber beim Land bleiben möchten und bei einer entsprechenden Rechtsprechung die Reform blockieren könnten. Außerdem gibt es finanzielle Gründe. Die zusätzliche Altersversorgung für die Beschäftigten läuft über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Wenn mehr als 500 Landesbedienstete wegen geänderter Gesetze diese vorzeitig verlassen (und in die kommunalen Versorgungssysteme wechseln), müsste das Land eine "relevante Summe" als Kompensation an die VBL zahlen, erklärte Decker.

Für Humpert ist der gesamte Gesetzentwurf nicht akzeptabel. In einem Rundschreiben an die 14 Landkreise vom Montag dieser Woche schreibt er, dass der Entwurf alle zuvor gehegten Befürchtungen bestätigt. Dazu zählt auch, dass das Landesamt für Soziales in einen Kommunalen Sozialverband umgewandelt werden soll, quasi eine Beibehaltung der jetzigen Struktur, was für die Kreise von vornherein inakzeptabel gewesen sei.