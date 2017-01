Kremmen ist eine lebendige, liebenswerte Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Sasse, welche Bilder von Kremmen haben Sie im Kopf, wenn Sie an 1993, das Jahr Ihres Amtsantritts denken. Wie sah Kremmen damals aus?

1993 war ja nicht mein Start als Kommunalpolitiker. Sondern der datiert schon vom Mai 1990 in Germendorf. Bevor ich im März 1993 als Amtsdirektor nach Kremmen kam, hatte ich mir im Vorfeld die Stadt, aber auch alle Ortsteile sehr intensiv angesehen. Was mich tatsächlich zunächst erschreckt hat, war der immense Nachholbedarf in Kremmen. Viele Städte und Ämter in Oberhavel hatten damals bereits sichtbare Entwicklungen vorzuweisen, also etwa neue Wohnungsbau- und Gewerbegebiete.

In Kremmen war da eher nichts, oder zumindest sehr wenig. Es gab zwar erste Anfänge, um das Gewerbegebiet Orion zu entwickeln, auch das Auslieferungslager von Lidl war schon da. Aber alles, was für die Bevölkerung wichtig war, beispielsweise die Abwasser- und teilweise sogar noch die Wasser-Erschließung, das lag im Argen. Auch an aktuelle Straßenbau-Projekte war nicht zu denken. Dazu kam, dass Kremmen mit gerade mal 7 000 Einwohnern einschließlich der Ortsteile ja nicht besonders groß war - und daher auch die Finanzkraft aus Steuereinnahmen nicht besonders hoch. An substanzielle Gewerbesteuer-Einnahmen war kaum zu denken. Da ging mir dann schon durch den Kopf: Hier sagen sich ja noch Fuchs und Hase gute Nacht. Wie willst Du das eigentlich alles schaffen? Aber ich habe natürlich auch die Chancen, das Positive, gesehen. Kremmen war durch den letzten Weltkrieg nicht zerstört worden. Die gesamte Bausubstanz der Altstadt war ja noch vorhanden, wenn auch in einem arg sanierungsbedürftigen Zustand. Und das galt auch für das einmalige Scheunenviertel.

Was waren, auch aus dieser Analyse heraus, die drei größten Herausforderungen, die in diesen Anfangsjahren gemeistert werden mussten?

Das war ganz klar die Altstadtsanierung, also ein Sanierungsgebiet zu definieren und Fördermittel zu akquirieren. Dazu kamen die infrastrukturelle Erschließung bei Wasser und Abwasser sowie der Straßenbau. Und nicht zu vergessen, sondern schon bald erste Priorität, hatte die Strukturreform bei den Schulen und Kitas. Wir hatten ja in den Ortsteilen noch völlig zersplitterte Strukturen, was Grundschulen und Kita anbetraf. Da musste dringend eine einheitliche Grundschulstruktur geschaffen werden. Und aus den vielen kleinen Kitas musste auch eine tragfähige und bezahlbare Struktur erwachsen. So hat die Stadt Kremmen beispielsweise 1993 über 500 000 DM nur für den Schülerverkehr ausgegeben. Das war untragbar, denn das war ungefähr die Summe, die der Stadt überhaupt für Investitionen zur Verfügung stand.

Wenn Sie heute auf die Stadt schauen, worauf sind Sie stolz, was freut Sie am meisten?

Da können wir direkt an die Problembeschreibung anschließen. Alles, was mit Kita- und Schulstrukturen zu tun hat, auch die Erhaltung der Oberschule und der Schulküche in Eigenregie, das sind Dinge, die wir richtig gemacht haben. Da übergebe ich an meinen Nachfolger ein gut bestelltes Feld. Obwohl der Weg dahin ein schwerer Kampf war. Kita- und Schulschließungen sind immer unpopulär, aber wir haben darauf geachtet, dass jeder Ortsteil - mit Ausnahme von Groß-Ziethen, der wirklich zu klein war - eine Einrichtung behält.

Beim Blick zurück muss ich auch zugeben, dass ich am Anfang überhaupt nicht begeistert davon war, dass Scheunenviertel zu entwickeln. Das lag erst mal nicht in meinem Fokus. Aber hier haben Christoph Brunner und Werner Usnerus unschätzbare Verdienste, weil sie hartnäckig blieben und uns letztlich überzeugten, hier mit Fördermitteln und gemeinsam mit der Privatwirtschaft das hinzubekommen, was das Scheunenviertel heute ist: ein wenn nicht europa-, so doch mindestens deutschlandweit einmaliges Ensemble.

Nicht als Erfolg, aber letztendlich als richtig hat sich die Entscheidung herausgestellt, 1996 auf das Klubhaus am Marktplatz zu verzichten und die neue Mehrzweckhalle zu bauen. Klar war, es geht nur ein Haus. Und die Stadtparkhalle ist eben ein Ort nicht nur für die Sportvereine und den Schulsport, sondern auch für Kulturveranstaltungen.

Wo hapert es noch, was muss mittelfristig angegangen werden?

Auch da können wir an die vorherige Frage anknüpfen. Natürlich muss weiter über das Klubhaus nachgedacht werden. Aber eine Lösung kann nicht allein aus der Stadt kommen, sinnvoll wäre hier ein ähnliches gemeinsames Engagement von öffentlicher und privater Hand wie beim Schloss in Groß-Ziethen. Wichtig wird sein, in nächster Zeit den kommunalen Straßenbau voranzubringen, den wir lange zugunsten sozialer Maßnahmen nicht mir oberster Priorität versehen haben. Das betrifft nicht nur die Reparatur vorhandener Straßen. Es gibt viele kommunale Wege in den Ortsteilen, die immer noch Sandwege sind. Und nach wie vor halte ich den Ausbau der fehlenden Fahrradwege zwischen den Ortsteilen für außerordentlich wichtig.

Wenn Sie einen visionären Blick auf Kremmen im Jahr 2030 werfen, was sehen Sie dann?

Ich weiß natürlich nicht, welche Richtung die Stadt unter dem neuen Bürgermeister mit den Abgeordneten nimmt. Aber ich wünsche den Bürgern dieser Stadt, dass die gute Entwicklung mit der Betonung auf das Soziale weitergeht. Dann sehe ich 2030 ein Kremmen mit einer abgeschlossenen Altstadtsanierung, eine lebendige, lebenswerte Stadt.

Und aus welcher persönlichen Perspektive werden Sie 2030 dann auf die Stadt schauen?

Dann bin ich ja schon 79, da hoffe ich erst einmal, dass ich dann noch am Leben und möglichst gesund bin. Aber mit 79 Jahren auf diese Stadt zu schauen, würde mich bestimmt auch mit ein klein wenig Stolz erfüllen. Denn immerhin war ich ja eine Generation lang daran beteiligt, Kremmen voranzubringen.