SPD für eine S-Bahnanbindung nach Velten

Beeilen beim Umsteigen: Wer vom Prignitz-Express in die S-Bahn wechseln will, hat dafür drei Minuten, jedenfalls in der Fahrplan-Theorie. Hat der Zug aus Neuruppin Verspätung, muss gerannt oder 20 Minuten gewartet werden. Foto: Roland Becker

Für den Veltener Andreas Noack, der zugleich Chef der SPD-Kreistagsfraktion ist, liegen die Dinge ganz einfach: "Man muss die Bahn zu den Menschen bringen." Diese simple Logik ist allerdings im Fall von Velten in Potsdam noch nicht angekommen. Seit der Wiedervereinigung kämpft die Stadt vergeblich um den Wiederanschluss an S-Bahn-Netz. Im Engagement, das Steuer herumzureißen, hat Velten nun einen weiteren Mitstreiter gewonnen. Hennigsdorfs neuer SPD-Chef Patrick Krüger hat mit Katja Noack, Vorsitzende der Veltener Sozialdemokraten, vereinbart, in Sachen S-Bahn an einem Strang zu ziehen. "Ich persönlich kämpfe dafür", ließ Krüger sogleich via Facebook wissen. Dabei handelt Krüger nicht nur altruistisch, sondern hat durchaus Hennigsdorfs Ziele mit im Visier: "Das riesige Ballungsgebiet Hennigsdorf-Nord würde davon enorm profitieren", sagt er mit Verweis darauf, dass ein solcher Haltepunkt - wie es ihn bis 1983 gab - wieder in Höhe des Bahnkreuzes in Betrieb genommen werden müsste. Für einen Großteil der 5 000 Bewohner - jeder fünfte Hennigsdorfer wohnt in Nord - würde eine eigene Station enorme Vorteile bringen. Für sie entfiele der Weg zum Bus, um dann am Bahnhof nochmals umsteigen zu müssen. Auch Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) kann dem Haltepunkt Nord viel abgewinnen: "Der ist für unser Gewerbegebiet Business-Park genauso wichtig." Von dort wären die Firmen - darunter die Wall AG - in weniger als zehn Fußminuten erreicht.

Und wie soll die neue Kooperation aussehen? "Das kann ich noch nicht sagen", räumt Krüger ein. Aber einen Fahrplan dahin gibt es schon: Auf einer gemeinsamen Sitzung der Ortsvorstände im April und auf einer kurz danach einzuberufenen Versammlung aller Parteimitglieder soll eine Strategie entwickelt werden.

Dann könnte - trotz des gemeinsamen Ziels - durchaus auch kontrovers diskutiert werden. So schlägt Andreas Noack vor, bei eineM Durchbinden der S-Bahn das Bahnkreuz zwischen beiden Städten so auszubauen, dass der Prignitz-Express dort abbiegen und Hennigsdorf umfahren kann. Damit geht Noack zwar konform mit einer Forderung der Landes-CDU. Es ist jedoch kaum zu erwarten, dass Hennigsdorf kampflos die Anbindung ans Regionalexpress-Netz aufgeben wird. Hierbei wiederum herrscht Einigkeit mit den Grünen. Deren Kreisverband teilte am Mittwoch mit, dass der Prignitz-Express auf jeden Fall via Tegel nach Gesundbrunnen und perspektivisch über den Hauptbahnhof bis zum Flughafen BER verlängert werden soll.

Eine Aufgabe, die mit geballter SPD-Kraft angepackt werden könnte, wäre es, die Finanzierungsfrage zu lösen. Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) geht von 30 Millionen Euro für den S-Bahn-Anschluss auf eigenem Gleis aus. Velten hatte in seiner Untersuchung nur eine Summe von 13 Millionen Euro ausgemacht und setzt darauf, S-Bahn und Regionalzüge auf demselben Gleis verkehren zu lassen. Der zweigleisige Ausbau hätte den Vorteil, dass es in fernerer Zukunft einfacher wäre, die S-Bahn noch weiter - über Schwante bis Kremmen zu verlängern. Der Zuzug aus Berlin lässt die Orte rund um Kremmen schon jetzt wachsen.