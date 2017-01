Sechs Landesmeistertitel für Oranienburger Samura-Athleten

artikel-ansicht/dg/0/

In der Altersklasse U15 gingen sieben Samura-Sportler mit dem Ziel auf die Matte, sich den Meistertitel zu erkämpfen. Dies gelang in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm Sarah Orth, die in Potsdam die Sportschule besucht und mit ihrem selbstbewussten Auftreten und guten Techniken überzeugen konnte. Auch Benedikt Gädecke (bis 66 kg) sicherte sich den Einzeltitel. Für eine Überraschung sorgte Paul-Max Riese. Sein Landesmeistertitel in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm war im Vorfeld nicht erwartet worden.

Weitere gute Platzierungen in der AK U15 gelangen Hannah Rücker (bis 40 kg, Zweite) und Konrad Quade (bis 43 kg, Dritter). Auch Nico Schulz zeigte eine ansprechende Leistung, landete am Ende auf Platz fünf. Nils Barleben, der seit mehr als zwei Jahren keinen Wettkampf mehr bestritten hat, ging in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm an den Start und konnte von seinen drei Kämpfen einen gewinnen.

In der Altersklasse U18 ging der einzige Landesmeistertitel für einen Samura-Athleten an Max Zinnagel. In der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm behielt er in allen Kämpfen die Oberhand. Vereinskollegin Anna-Maria Maksin belohnte sich nach guten Leistungen mit einem zweiten Platz (bis 48 kg).

Dritte Plätze gingen an Emma-Louise König und Mareike Reddig. Beide kämpften in der Gewichtsklasse bis 63 kg. Ebenfalls auf Rang drei landete Alexander Erchov (bis 73 kg).

In der AK U21 gingen drei Oranienburger Akteure auf die Matte. Anja Kluczenski (bis 48 kg) gelang es, ihren Landesmeistertitel verteidigen. Jeremy Clark ließ in seiner Gewichtsklasse (bis 81 kg) ebenfalls nichts anbrennen und gewann souverän die Goldmedaille. Luisa Binek, die erstmals in einer neuen Alters- und Gewichtsklasse antrat, konnte sich über den zweiten Platz freuen.

Alle Medaillengewinner und der Fünftplatzierte haben sich für die Nordostdeutsche Einzelmeisterschaft am 18. Februar in Frankfurt/Oder (U18, U21) beziehungsweise am 19. Februar in Strausberg (U15) qualifiziert.