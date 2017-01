Granseer Seniorenverband blickt auf 2016 zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Dazu hat die Vorsitzende, Helga Krahl, eine gute Bilanz in der Jahreshauptversammlung gezogen, teilte Manfred Halling vom Seniorenverband mit. Als Gäste der sehr gut besuchten Veranstaltung nahmen Amtsdirektor Frank Stege, Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) und die Leiterin der Gewo, Marion Schönberg, teil.

Arztvorträge, Kegelausscheide, Aktivitäten mit der Patenschule und die jährliche Fahrt ins Blaue sowie der Besuch im Bundestag waren nur einige der Höhepunkte im Jubiläumsjahr. Kritisch sei bewertet worden, dass die Angleichung der Renten Ost - West so zögerlich vonstatten gehen soll, so Halling weiter. "Inzwischen haben bereits zwei Generationen ehemaliger DDR-Bürger diese Ungleichheit als nicht gehaltenes Versprechen erleben müssen. Viele werden schon aus natürlichen Gründen diese Gleichstellung nach 28 Jahren Zugehörigkeit zur Bundesrepublik nicht mehr kennenlernen."

Trotz dieser kritischen Wertung habe sich in der Aussprache gezeigt, wie Granseer Senioren einen offenen Blick für ihre Stadt haben. Kritische Anfragen zu Mängeln zu Straßen und Winterdienst beantworteten Frank Stege und Marion Schönberg. So habe es auch die erfreuliche Mitteilung gegeben, wie das ehemalige Schulgebäude am Kloster zu einem kulturellen Zentrum der Stadt werden soll - ein Betätigungsfeld auch für Senioren.

Ein Ausblick auf die Vorhaben für 2017 bestätigt die Tradition des Verbandes: Gespräche mit Fachleuten über die neuen Pflegegesetze, über Steuern mit einem Vertreter des Finanzamtes, Osterbasteln mit Frau Schlauer, Sport und Vortrag eines Facharztes sind geplant.

Helga Krahl forderte im Schlusswort den Optimismus dieser Veranstaltung durch persönliches Mitwirken zu aktivem Handeln für die älteren Bürger weiter zu tragen. Und ein Grund zu Optimismus sei der Beitritt von sechs neuen Mitgliedern, die im Seniorenverband Geselligkeit, Freude und Solidarität ?nden.