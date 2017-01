Aus Habgier ermordet

artikel-ansicht/dg/0/

Schönermark/Neuruppin (MOZ) Eineinhalb Jahre nach dem Fund von Skelettteilen in einem Brunnenschacht im uckermärkischen Schönermark hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Dresden festgenommen. Der 33-jährige Kai E. soll seinen früheren Geschäftspartner Maik P. aus Habgier umgebracht haben.

Als Bauarbeiter Anfang Juni 2015 im Auftrag neuer Eigentümer auf einem Gehöft in Schönermark einen Brunnen sanieren, machen sie eine schockierende Entdeckung: Im Schacht stoßen sie auf menschliche Überreste, die auch die Mordkommission zunächst keiner vermissten Person zuordnen kann. Mehrere Tage dauert es, bis die zufällig aufgefundenen Knochen geborgen sind. Nach einem rechtsmedizinischen Gutachten der Skelettteile steht fest, dass die Person im stillgelegten Brunnen durch Einwirkung stumpfer Gewalt gestorben ist und die Knochen schon mehrere Jahre dort liegen. Erst später stellt sich heraus, dass es sich bei dem Toten um Maik P. handelt, einen 1985 geborenen Mann, der zu den früheren Bewohnern des Grundstücks gehört und dessen Spuren sich im Sommer 2009 verlieren - damals wird er letztmalig gesehen.

Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner und dem jetzt des Mordes verdächtigen Kai E., einem weiteren Mann und zwei Frauen zieht Maik P. ein Jahr zuvor auf das Grundstück im Altkreis Prenzlau, obwohl nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Neuruppin sein Lebensmittelpunkt Neubrandenburg ist. In seiner Heimatstadt betreibt er nach seiner IT-Lehre und seinem Grundwehrdienst gemeinsam mit dem Tatverdächtigen einen Sonderpostenmarkt im Reitbahnviertel. Doch plötzlich ist er von der Bildfläche verschwunden und wird bis zum Fund der Leiche von niemandem vermisst, nicht einmal von seinen Eltern, wie Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer am Mittwoch sagt.

Um die Hintergründe des vermuteten Tötungsverbrechens zu ermitteln, hängt die Polizei in Neubrandenburg Plakate des Toten aus und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung, weil die Verbindung ins heimatliche Neubrandenburg trotz des Umzugs nach Schönermark nicht abgerissen ist. Doch die heiße Spur bleibt aus. Hinweise zum Aufenthalt des Toten nach 2008 und Kontaktpersonen, die mehr über seinen Verbleib wissen, verhelfen den Ermittlern nicht zum Durchbruch.

Auch die Durchsuchung der Unterkünfte seiner ehemaligen Mitbewohner in Neubrandenburg und Dresden bringt die Ermittler zunächst nicht weiter. "Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände konnte den Tatverdacht gegen drei der einstmals vier Mitbewohner ausräumen", heißt es in einer gemeinsamen Presseinformation von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Dass der jetzt in Dresden festgenommene 33-jährige Kai E., mit dem das Opfer in Schönermark unter einem Dach lebte, etwas mit seinem Tod zu tun haben könnte, habe sich erst im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtet, begründet Pelzer die Festnahme eineinhalb Jahre nach dem Leichenfund. Zeugen hätten angegeben, dass der frühere Geschäftspartner im Besitz sämtlicher Dokumente des Verstorbenen ist - und sogar seine Identität angenommen hat, um unter dem Namen des Getöteten betrügerische Geschäfte abzuwickeln. Das hätten akribische Überprüfungen ergeben.

Die Gesamtschau von Indizien, so der Oberstaatsanwalt am Mittwoch, hätten letztlich ausgereicht, um beim Amtsgericht Neuruppin einen Haftbefehl wegen Mordes aus Habgier gegen den Mann aus Dresden zu erwirken. Noch am Mittwochnachmittag ist der 33-Jährige nach seiner Überstellung aus Sachsen in Neuruppin dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen worden.