Hennigsdorf (rol) Angesichts des derzeit tristen Wetters hat die Hennigsdorfer Hobbykünstlerin Elvira Seyferth für ihre Ausstellung einen verlockenden Titel gefunden: "Frühlingserwachen trifft Farbenspiel". Die Ausstellung wird am Donnerstag, 9. Februar, um 18 Uhr im Bürgerhaus Alte Feuerwache, Hauptstraße 4, eröffnet. Die farbenfrohen Aquarelle, die Blumen und Landschaften zeigen, sind bis 23. März mittwochs von 10 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Zusätzlich gibt es am 19. Februar und 12. März zwei Sonntagstermine, an denen die Werke, zu denen auch abstrakte Malerei zählt, von 14 bis 18 Uhr zu sehen sind.