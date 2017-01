Lehnitzer Brotkörbchen gibt auf

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) Am 4. Februar werden im Brotkörbchen in der Lehnitzer Friedrich-Wolf-Straße zum letzten Mal Backwaren verkauft. Die Wensickendorferin Ellen Speer gibt den Laden auf. Die Lehnitzer haben zu wenig bei ihr gekauft.

Am Ende des Tages blieben zu viel Brot und Brötchen im Korb übrig: Manuela Heise war immer gern Verkäuferin dem Laden ihres Heimatortes. Foto: Klaus D. Grote © Klaus D. Grote/OGA

Ein einziges "Joggingbrötchen" habe eine Kundin am Morgen verlangt und dann erstaunt gefragt, warum Ellen Speer den Laden denn aufgebe. Es liege daran, dass die Lehnitzer eben nur ein oder gar keine Brötchen kauften, habe sie der Kundin erklärt. In den vergangenen Jahren seien immer weniger Backwaren über die Ladentheke gegangen.

Die Lehnitzer sind dem Brotkörbchen, das vor 13 Jahren am Rondell startete, untreu geworden. Dabei hat der Laden, der sich seit dem Hausverkauf vor einigen Jahren weiter westlich in der Friedrich-Wolf-Straße befindet, sein Angebot immer weiter ausgebaut. Es gibt Süßwaren, Kaffee, Sekt, Eier vom Bauernmarkt, Milch aus der Lebusaer Landmolkerei, Wurst und Sülze aus Thüringen sowie Brot, Brötchen und Kuchen von der Schwantener Bäckerei Plentz. Zusätzlich werden Teigrohlinge im Laden aufgebacken. Das Brotkörbchen ist auch Lotto-Annahmestelle und DHL-Paketshop. Kunden können ihre Paketsendungen aufgeben und in Empfang nehmen. Das werde seit einem Jahr auch gut angenommen, sagt Verkäuferin Manuela Heise. Doch insgesamt sei der Verkauf von Backwaren seit Jahren rückläufig. Auch die Zahl der Stammkunden gehe zurück.

"Die Leute kaufen in Oranienburg bei Rewe und Lidl ein und holen dort auch Brot und Brötchen", erklärt Ellen Speer. Maximal 200 Brötchen gehen täglich in Lehnitz über die Ladentheke. Inzwischen schließt das Brotkörbchen schon um 13.30 Uhr. "Nachmittags war hier nichts mehr los", sagt Manuela Heise.

Ihre Chefin war schon im vergangenen Jahr drauf und dran, den Laden zu schließen. "Als dann auch noch Personal ausgefallen ist, hatte ich die Nase voll", sagt Ellen Speer. Eine einzige Verkäuferin könne nicht ständig anwesend sein. Denn auch Manuela Heise möchte Urlaub machen oder ist mal krank.

Es sei aber nicht einfach, eine qualifizierte Verkäuferin zu finden. Denn die müsse nicht nur Brötchen verkaufen, sondern auch das Postgeschäft lernen. Immerhin reicht das Postgeschäft für die Miete. Deshalb hofft Ellen Speer auch, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Es hätten sich schon Interessierte bei ihr gemeldet. "Gut wäre, wenn die Person selber im Laden stehen würde. Ohne die zusätzlichen Kosten funktioniert es", ist Ellen Speer überzeugt. Die Ladeneinrichtung könne übernommen werden.

Weil der Vertrag mit der Post bis Ende Juli läuft, wird der Laden bis dahin ohne Brotwarenverkauf als DHL-Shop weitergeführt. Geöffnet ist montags bis freitags aber nur noch von 15.30 bis 17.30 Uhr, sonnabends von 10.30 bis 11.30 Uhr. Die Postkunden hätten sich gewünscht, dass nachmittags geöffnet ist, sagt Manuela Heise. Zum letzten Mal Brötchen und Kuchen wird sie nächste Woche Sonnabend ab 6.30 Uhr verkaufen.

Die 39-jährige Verkäuferin und Mutter von vier Kindern ist traurig, dass das Brotkörbchen schließen muss. "Ich bin in Lehnitz geboren und aufgewachsen und lebe hier mit meinen vier Kindern. Da ist es natürlich praktisch, einen Job im Ort zu haben", sagt sie. Viele Kunden kennt sie schon ewig, manche von ihnen dutzt sie. Ihrer bisherigen Chefin will Manuela Heise treu bleiben, selbst wenn das Brotkörbchen eine Zukunft mit einem neuen Betreiber hat. Ellen Speer betreibt neben ihrem Partyservice noch einen kleinen Laden in Borgsdorf. Dort wird Manuela Heise im Verkauf mithelfen.

Für den Laden in der Friedrich-Wolf-Straße drückt der Lehnitzer Ortsvorsteher Matthias Hennig die Daumen. "Viele Lehnitzer wünschen wieder einen Bäcker oder ein Café im Ort", sagt er. Er wünsche, dass sich jemand mit "Herz und Geschäftssinn" für die Fortführung des Ladens finde.