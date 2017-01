Hennigsdorfer Sporthalle wird zum Rugby-Tollhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (MOZ) Mehrere hundert Nachwuchs-Spieler und Erwachsene haben kürzlich die Sporthalle des Hennigsdorfer Oberstufenzentrums in ein Rugby-Tollhaus verwandelt. In diversen Altersklassen kämpften die Teilnehmer an zwei Tagen um Pokale und Platzierungen.

"Am Sonntagabend weiß man dann schon, was man gemacht hat", sagte Julius Laetsch, Turnier-Organisator des gastgebenden SV Stahl Hannigsdorf. Doch der betriebene Aufwand lohne sich allemal. "Die Halle war rappelvoll. Insgesamt waren 45 Mannschaften dabei. Es kamen sogar Gäste aus Leipzig und München, das kann sich doch sehen lassen."

Um ein solches Mammut-Programm reibungslos durchzuziehen, muss, was den Ablauf betrifft, ein Rädchen ins andere greifen. "Alleine ist solch ein Turnier nicht zu stemmen", erklärt Laetsch. So gebe es beim SV Stahl Stammpersonal, welches Jahr für Jahr für die Organisation der Wettkämpfe mit allem was dazugehört verantwortlich ist. Julius Laetsch: "Wir sind acht, neun Leute. Jeder kennt seine Aufgaben und weiß, was zu tun ist. Nur so geht es."

Abschlusstabellen

Männer

1. Stahl Hennigsdorf

2. Schokoküsse

3. RU Hohen Neuendorf

4. Stahl Hennigsdorf II

5. Veltener RC

6. RC Leipzig

7. Coepenicker Captains

8. Coepenicker Captains II

Frauen

1. RU Hohen Neuendorf, Coepenicker Captains und gemischte Team (alle Spiele endeten Remis, daher alle auf Platz eins)

Old Boys

1. Stahl Hennigsdorf

2. Hüttenteam

3. RU Hohen Neuendorf

4. Veltener RC

5. Alte Störche

Altersklasse U8

1. Stahl Brandenburg

2. Veltener RC

3. Veltener RC (U6)

4. Stahl Hennigsdorf

Altersklasse U10

1. Stahl Hennigsdorf

2. RU Hohen Neuendorf

3. BSV Hurricans

4. BSV Lions

5. Veltener RC

6. USV Potsdam

7. RC Leipzig

RC Leipzig II

9. Stahl Brandenburg

10. SV Stahl Brandis

Altersklasse U12

1. RU Hohen Neuendorf

2. Berliner SV

3. Berliner SV II

4. RU Hohen Neuendorf II

5. Stahl Brandis/Veltener RC

Altersklasse U14

1. RU Hohen Neuendorf

2. SC Gröbenzell

3. Berliner SV

4. Stahl Hennigsdorf

5. RC Leipzig

6. SV Stahl Brandis

Altersklasse U16

1. SG Oberhavel

2. SG Oberhavel II

3. SC Gröbenzell

4. USV Potsdam

5. SC Gröbenzell II