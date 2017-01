Granseer Oberschüler bei Siemens in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Am 16. Januar fuhren sieben Schüler aus den Jahrgangsstufen 9 und 10 der Werner-von-Siemens-Schule Gransee unter der Leitung von Lehrer Janko Krogmann zur Siemens Professional Education (SPE) nach Berlin. Ziel war der Besuch eines Info-Truckes, der die Schülerinnen und Schüler nicht nur über Ausbildungsberufe in der Metall- und Elektroindustrie informierte, sondern in welchem sie auch gleich selbst in die Berufe und den Ausbildungsalltag schlüpfen konnten: von der Programmierung eines Fahrstuhls, über das Fertigen einer Schachfigur an einer Drehmaschine bis hin zur Dimensionierung eines Elektromotors war alles dabei.