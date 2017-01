Kauder reagiert gelassen auf Schulz guten Umfrage-Start

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat gelassen auf die Kanzlerkandidatur des früheren EU-Parlamentsvorsitzenden Martin Schulz (SPD) reagiert. Die Union müsse ihn "überhaupt nicht" fürchten, sagte er am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Die guten ersten Umfragewerte des neuen Spitzenmanns der SPD wertete Kauder als vorübergehend: "Das ist ein Effekt, den man immer wieder beobachten kann, wenn jemand neu auf die Bühne tritt, dass er eine gewisse Sympathie bekommt." Die Union soll sich seinen Worten zufolge davon nicht beirren lassen: "Wir müssen uns auf uns besinnen", sagte Kauder.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547487/

Zudem ist aus seiner Sicht das Machtgefüge in der SPD noch nicht abschließend geklärt: "Es wird sich zeigen müssen, wer in der SPD das Sagen hat", gab Kauder zu bedenken. Schulz müsse Führungskompetenz erst noch beweisen.

Für die weitere Zusammenarbeit in der Koalition bis zum Ende der Wahlperiode im Herbst zeigte sich Kauder optimistisch. "Ich glaube, dass wir die Projekte, die wir noch vor uns haben in der Koalition, auch schaffen." Er nannte etwa die strittige Verteilung des Haushaltsüberschusses von 6,2 Milliarden Euro: "Beim Haushaltsüberschuss bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das dann in der nächsten Sitzungswoche (des Bundestags) schaffen."