Oranienburg (bren) Oranienburgs Stadthistoriker Hans Biereigel (83) referiert heute auf Einladung der Partnerstadt Hamm im Heinrich-Kleist-Forum der dortigen Volkshochschule. Sein Thema am Vorabend des internationalen Holocaust-Gedenktags ist die dreihundertjährige Geschichten jüdischen Lebens in Oranienburg, die er bereits in seinem Buch "Auf der Suche nach der Wahrheit" beschrieben hat.