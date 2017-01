Hennigsdorfer Ruderer gewinnen Ergometer-Wettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (ipx) Einen Sieg mit der Staffel im Rennen "Große Nudelpfanne" hatten sich Andreas Köckeritz, Trainer des Ruderclub Oberhavel aus Hennigsdorf, und die Junioren des Vereins beim traditionellen Ergometer-Wettbewerb "Nudelsprint" fest vorgenommen. Am Ende des 15-minütigen Rennens hatten sie die Vorgabe erfüllt, kamen mit 200Metern Vorsprung als Erste ins Ziel. Vier Teams hatten sie auf der Strecke hinter sich gelassen.

Um beim Turnier in Berlin, veranstaltet von Hellas Titania, die Kontrahenten in die Schranken zu weisen, wurden die Wechsel auf das Sportgerät und die Abläufe im Training einstudiert. Beim Wettkampf lief deshalb alles reibungslos. Groß war bei den Hennigsdorfern dann die Freude, als neben den Nudelgeschenken und Medaillen, noch eine Torte fürs Team heraussprang.

In den Einzeldisziplinen konnten sich fünf Hennigsdorfer unter den schnellsten ihrer Altersklasse platzieren: Florian Swiers (Junioren B) erkämpfte sich in einem Starterfeld von 33 Sportlern Platz drei, gefolgt von Teamkollege Martin Büttner in einem Abstand von 0,1s. Unter den Schnellsten ihrer Altersklasse waren außerdem Steven Schirmer (Junioren A), Annemarie Helmers und Lisa Heide Kolb (beide Juniorinnen A).

Gewinner "Große Nudelpfanne": Emil Lauer, Florian Swiers, Steven Schirmer, Linus Schauer, Martin Büttner, Hannes Ehmke, David Bence Bereczki, Yanik Thomas, Annemarie Helmers, Johanna Trampel, Lisa Heide Kolb