Notfalls müsse eben eine Containerlösung her. Die sei ohnehin preiswerter zu haben als ein Neubau und sei zudem deutlich flexibler, waren sich die Ausschussmitglieder nach langer Diskussion einig. Wenn der Bedarf ab 2020 wieder sinkt, könnten die Container zurückgebaut werden. Zurzeit fehlen in der Stadt bereits 70 Kita-Plätze, die kurzfristig auch nicht bereitgestellt werden könnten. Nach Angaben der zuständigen Mitarbeiterin Bianca Bewersdorf sei geplant, das Gebäude des jetzigen Jugendclubs "Bumerang" so umzubauen, dass dort eine Kita mit 36 Plätzen entsteht, die eng angebunden sein werde an die benachbarte Kita "Sonnenschein", erläuterte Bewersdorf. Entgegen früherer Darstellung der Stadtverwaltung sei allerdings kein Abriss des Jugendclub-Gebäudes geplant. Vielmehr sollten die Außenwände des Clubgebäudes erhalten bleiben. Die Kosten für die neue Kita werden auf eine halbe Million Euro geschätzt, zuzüglich 50 000 Euro für die Architektenleistung. Dass das viel zu niedrig angesetzt sei, kritisierte Norbert Gerth (SPD). Außerdem merkte er kritisch an, dass die Kita-Erweiterung viel zu spät komme. Zuerst müsse das neue Jugendclub-Gebäude auf dem neuen Festplatz bezugsfertig sein, bevor die Nachnutzung des jetzigen "Bumerangs" beginnen könne. Nach Angaben Bewersdorfs soll der neue Jugendclub bereits Ende dieses Jahres bezugsfertig sein. Gerth glaubt daran eher nicht. Anschließend müsse die neue Kita gebaut werden. Frühestens Ende 2018 würden dann die so dringend benötigten, zusätzlichen Kita-Plätze zur Verfügung stehen. Gleichwohl wird die Stadt alles tun, um Anreize für Tagesmütter zu schaffen, Betreuungsplätze für Kinder zu schaffen. Entsprechende Anreize solle es geben, so Bewersdorf. Eine Tagesmutti habe auch schon signalisiert, ihr Angebot auszuweiten. Allerdings sei das auch immer eine Frage des Raumangebotes und des Standortes, gab sie zu bedenken.

Für lange Diskussionen sorgte der Vorschlag des CDU-Abgeordneten Andreas Sohny. Er bestand darauf, dass die Stadt einen freien Träger für die neue Kita suchen möge. Um spezielle Betreuungskonzepte, die eine Bereicherung für die Kita-Landschaft in Zehdenick darstellen könnten, gehe es ihm dabei allerdings nicht. Dem Ansinnen erteilten aber die übrigen Abgeordneten und auch die Verwaltung eine klare Absage. Die frühere Kita-Leiterin und sachkundige Einwohnerin Ingrid Voß erinnerte daran, dass die Stadt bereits ein "gebranntes Kind" sei, was die Zusammenarbeit mit freien Trägern anbelangt. Zwei Vereine seien bereits kläglich gescheitert, allein das Konzept der Lebenshilfe in Zehdenick hält bis heute. Sie betreibt zwei Kitas in der Stadt. "Der jetzige Standort am Liebenwalder Ausbau ist für einen anderen Träger als die Stadt selbst nicht geeignet", ergänzte Bewersdorf. Es werde ja eine enge Zusammenarbeit zwischen alter und neuer Kita angestrebt. Nachteilig sei sicherlich auch, dass ein freier Träger die höheren Kosten an die Eltern weitergeben müsse. Ob die bereit sein, höhere Beiträge zu zahlen, sei aber fraglich.