Mister Handwerk steht zur Wahl

Walsleben (RA) Knapp 110000Menschen haben sich bereits durch die Galerie der Kandidaten von "Miss und Mister Handwerk 2017" geklickt. Einige Kalender mit den Motiven zieren auch schon die Wände in Büros und Werkstätten. Dem Monat September gibt der Walslebener Leon Pethke ein Gesicht.

An seinem Arbeitsplatz: Leon Pethke liebt seinen Beruf. Schon sein Vater und sein Großvater haben Fahrzeuge wieder fit für die Straße gemacht - der 26-Jährige setzt die Familientradition fort.

"Es haben mich schon Kunden darauf angesprochen", sagt der Kfz-Mechatroniker-Meister, der deshalb auch erst vor Kurzem einem Radio-Sender Rede und Antwort stehen musste. Dass er eines Tages oben ohne auf einem deutschlandweit erscheinenden Kalender "Germany's Power People 2017" landen würde, hätte sich der 26-Jährige nie träumen lassen. Im Familienbetrieb war es von Anfang an sein Ziel in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters zu treten. Er ist der vierte Handwerksmeister in der Familie. Bereits sein Urgroßvater war Schmiedemeister. "Bis auf die zwei Jahre beim Bund war ich hier auch nie länger weg", sagt er. Die Werkstatt ist sein Revier.

Dass Leon Pethke dennoch im Kalender zu sehen ist, hat er seiner Schwester zu verdanken. Sie arbeitet bei der Handwerkskammer und gab ihm den Tipp, sich für das Foto-Shooting zu bewerben. Schließlich liebt der Walslebener seinen Job und hält sich mit Sport fit. Mit einem Foto und einer Kurzbeschreibung ging er ins Rennen und wurde zu einem Foto-Shooting nach Düsseldorf eingeladen. "Ich hätte nie gedacht, dass das so anstrengend ist", sagt der 26-Jährige und lacht. Fast zwei Stunden lang stand er vor der Kamera und musste für den Fotografen die Muskeln anspannen und spielen lassen, bis letztlich alle zufrieden waren.

Sein Foto ziert nun im Handwerker-Kalender den Monat September. Der Planer zeigt jährlich anhand von zwölf Männern und Frauen, dass sich das Handwerk nicht nur professionell im Job, sondern auch attraktiv präsentieren kann.

Als einer von sechs Kandidaten, die es nach den Kalender-Aufnahmen in die Schlussrunde der Wahl geschafft haben, hat Pethke nun die Chance auf den Titel "Mister Handwerk 2017".

Initiiert wurde die Wahl zum achten Mal vom Deutschen Handwerksblatt, der Signal Iduna Gruppe und der ikk classic. Jährlich werden Handwerkerinnen und Handwerker gesucht, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben und das vor der Kamera zeigen wollten. "Ich bin stolz auf meinen Beruf und ich finde es gut, dass Germany's Power People den Fokus auf das Handwerk richtet", so der Kfz-Technikermeister.

Beistand bekommt der Wals-lebener auch aus der Landeshauptstadt. "Wir drücken für die Wahl natürlich fest die Daumen und werden kräftig abstimmen", unterstützt der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bührig, den jungen Meister. "Er ist wahrlich ein Aushängeschild für den Handwerksnachwuchs in Brandenburg und hätte den Titel verdient", so Bührig weiter.

Wer Pethke unterstützen möchte, kann für ihn im Internet stimmen. Dort stellen sich noch bis zum 1. März alle Kandidaten zur Wahl. Das Ergebnis des Votings fließt zu einem Drittel in die Bewertung ein, den Rest müssen Publikum und Jury entscheiden. Die Entscheidung fällt am 8. März bei der Internationalen Handwerksmesse in München.