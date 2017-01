Bierhoff: Werner und Wagner zu unterschiedlich

artikel-ansicht/dg/0/

Diese Frage könne man kaum beantworten. «Sie sind zu unterschiedlich», sagte der ehemalige Stürmer und Europameister von 1996 in einem Interview der «Fußball-Bild».

Werner empfängt mit dem Tabellenzweiten der Bundesliga, RB Leipzig, an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der Red Bull Arena Sturmrivale Wagner mit dem bisher ungeschlagenen Tabellendritten, 1899 Hoffenheim. Werner und Wagner erzielten bis zum 18. Spieltag jeweils zehn Tore - sie sind damit die besten Deutschen in der Torjägerliste.

Werner, 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, stehe für die Talentausbildung der vergangenen Jahre, meinte Bierhoff. Er verglich den vom VfB Stuttgart im Sommer 2016 zu den Leipzigern gewechselten sprint- und kampfstarken sowie technisch versierten Angreifer mit Spielern wie André Schürrle oder Marco Reus. Wagner, 29 Jahre alt, 1,94 Meter groß, sei eher ein klassischer Strafraumspieler wie Mario Gomez. «Gewandt trotz seiner Größe, torgefährlich», sagte Bierhoff.

Bierhoff traut dem Aufsteiger RB Leipzig in den nächsten drei Jahren den Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga zu. Als Grund gab der Nationalmannschaftsmanager an, dass «sie beharrlich und konsequent an ihrer Idee und ihrem Konzept festhalten».

Den Leipzigern sei zuzutrauen, dass sie auch mal eine Schwächephase des deutschen Rekordmeisters FC Bayern ausnutzen, sagte Bierhoff - falls es bei den Münchnern eine solche Schwächephase überhaupt gebe.