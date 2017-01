Erster Saisonsieg für Bora-hansgrohe durch Iren Bennett

artikel-ansicht/dg/0/

Bennett verwies nach 117 Kilometern den Niederländer Danny van Poppel und den Australier Scott Sunderland auf die Plätze zwei und drei. «Es ist herrlich den ersten Sieg so früh in der Saison einzufahren. Meine Teamkollegen haben mich am Ende perfekt in Position gebracht», sagte Bennett. Nikias Arndt aus Buchholz vom zweiten deutschen Eliteteam Giant-Sunweb fuhr auf der Formel-1-Rennstrecke im Albert Park von Melbourne auf den siebten Platz.